По словам очевидцев, происшествие случилось в четыре утра. Они рассказали, что к припаркованной машине подбежали два человека и подожгли ее.
В одном из кадров показаны двое мужчин, которые приблизились к автомобилю и через некоторое время убежали. В следующем кадре видно полыхающий транспорт.
«Просто так машины не сжигают…», — написали пользователи в комментариях.
«Значит хозяин с кем-то поругался. Раз они его машину именно выбрали», — считают ростовчане.
Официальной информации не появлялось, сейчас она уточняется.
Ранее стало известно, что в Волгодонске ищут нового судью для дела о попытке самосожжения мужчины в зале суда.