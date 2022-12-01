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Видео поджога автомобиля в Ростове попало в Сеть

Сегодня, 12:41
Фото: ВК "Это Ростов"
В Интернете появилось видео, на котором показан поджог автомобиля на Вертолетном поле в Ростове-на-Дону, ролик размещен в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, происшествие случилось в четыре утра. Они рассказали, что к припаркованной машине подбежали два человека и подожгли ее.

В одном из кадров показаны двое мужчин, которые приблизились к автомобилю и через некоторое время убежали. В следующем кадре видно полыхающий транспорт.

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«Просто так машины не сжигают…», — написали пользователи в комментариях.

«Значит хозяин с кем-то поругался. Раз они его машину именно выбрали», — считают ростовчане.

Официальной информации не появлялось, сейчас она уточняется. 

Ранее стало известно, что в Волгодонске ищут нового судью для дела о попытке самосожжения мужчины в зале суда.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Видео
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