Первым лотом стало помещение на улице Сержантова, 4 площадью 58,7 квадратных метра. В шаговой доступности от здания находятся Институт защиты предпринимателя, поликлиника № 1, Научно-исследовательский институт технологии машиностроения и даже отдел полиции. Также эта улица печально прославилась очагом стихийной незаконной торговли, с которым власти города боролись несколько лет. Стартовая цена лота составила чуть больше двух миллионов рублей.