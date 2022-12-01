Департамент имущественно-земельных отношений Ростова объявил, что 26 декабря в 10.00 мск состоится аукцион по продаже муниципальной недвижимости.
Первым лотом стало помещение на улице Сержантова, 4 площадью 58,7 квадратных метра. В шаговой доступности от здания находятся Институт защиты предпринимателя, поликлиника № 1, Научно-исследовательский институт технологии машиностроения и даже отдел полиции. Также эта улица печально прославилась очагом стихийной незаконной торговли, с которым власти города боролись несколько лет. Стартовая цена лота составила чуть больше двух миллионов рублей.
Следующим лотом стало маленькое помещение на улице Казахской, 76/1 литер А, площадь которого составляет 12,3 квадратных метра. Рядом находятся студенческая поликлиника, школа и детский сад, а цена нежилого помещения составила 420,7 тысячи рублей.
Последним лотом стало помещение на Северном жилом массиве. Помещение площадью 15,3 квадрата на бульваре Комарова, 8/2 оценили в 746,7 тысячи рублей.
Ранее в Ростове жители пожаловались на продажу вонючей рыбы прямо перед зданием Росгвардии на улице Сержантова.