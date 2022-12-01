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Власти Ростова выставили на продажу недвижимость на скандальной улице Сержантова

Сегодня, 16:16
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове проведут аукционы по продаже муниципальной недвижимости, общая стоимость лотов составляет 3,18 миллиона рублей, извещение появилось на портале администрации.

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова объявил, что 26 декабря в 10.00 мск состоится аукцион по продаже муниципальной недвижимости. 

Первым лотом стало помещение на улице Сержантова, 4 площадью 58,7 квадратных метра. В шаговой доступности от здания находятся Институт защиты предпринимателя, поликлиника № 1, Научно-исследовательский институт технологии машиностроения и даже отдел полиции. Также эта улица печально прославилась очагом стихийной незаконной торговли, с которым власти города боролись несколько лет. Стартовая цена лота составила чуть больше двух миллионов рублей. 

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Следующим лотом стало маленькое помещение на улице Казахской, 76/1 литер А, площадь которого составляет 12,3 квадратных метра. Рядом находятся студенческая поликлиника, школа и детский сад, а цена нежилого помещения составила 420,7 тысячи рублей. 

Последним лотом стало помещение на Северном жилом массиве. Помещение площадью 15,3 квадрата на бульваре Комарова, 8/2 оценили в 746,7 тысячи рублей. 

Ранее в Ростове жители пожаловались на продажу вонючей рыбы прямо перед зданием Росгвардии на улице Сержантова.

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