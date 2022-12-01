С начала года банковская розничная просроченная задолженность, без учета ипотечных кредитов, в России выросла более чем на 15%. Только за октябрь просроченных долгов у россиян накопилось на 29 миллиардов рублей. Аналитики говорят, что остановить прогрессирующий прирост не помогают ни помощь от государства, ни введенное для кредитором обязательство списывать задолженность.