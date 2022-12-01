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Копить долги по кредитам стали массово жители в Ростовской области

Сегодня, 13:56
Фото: 1MI
Ростовчане должны банкам 29,3 млн руб

Задолженность по кредитам в Ростовской области выросла на 9%

Задолженность жителей Ростовской области по кредитам, без учета ипотеки, составила 29,3 миллиона рублей, сообщают аналитики агентства «Долговой консультант».

С начала года банковская розничная просроченная задолженность, без учета ипотечных кредитов, в России выросла более чем на 15%. Только за октябрь просроченных долгов у россиян накопилось на 29 миллиардов рублей. Аналитики говорят, что остановить прогрессирующий прирост не помогают ни помощь от государства, ни введенное для кредитором обязательство списывать задолженность.

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Прирост банковской задолженности зафиксирован во всех регионах страны. Больше всего кредитов просрочили в Сахалинской области (+31%) и Республике Хакасия (+30%). Наименее проблемная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге (+8,6%) и Москве (+9,3%).

В Ростовской области доля просроченных кредитов увеличилась на 11,4%. Это эквивалентно 29,3 миллиона рублей. Однако не уплаченные во время долги по кредитам составляют лишь 9% от общего количества кредитов.

Ранее юрист Габович рассказал, могут ли жители Ростова списать кредиты.

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