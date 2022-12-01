С начала года банковская розничная просроченная задолженность, без учета ипотечных кредитов, в России выросла более чем на 15%. Только за октябрь просроченных долгов у россиян накопилось на 29 миллиардов рублей. Аналитики говорят, что остановить прогрессирующий прирост не помогают ни помощь от государства, ни введенное для кредитором обязательство списывать задолженность.
Прирост банковской задолженности зафиксирован во всех регионах страны. Больше всего кредитов просрочили в Сахалинской области (+31%) и Республике Хакасия (+30%). Наименее проблемная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге (+8,6%) и Москве (+9,3%).
В Ростовской области доля просроченных кредитов увеличилась на 11,4%. Это эквивалентно 29,3 миллиона рублей. Однако не уплаченные во время долги по кредитам составляют лишь 9% от общего количества кредитов.
Ранее юрист Габович рассказал, могут ли жители Ростова списать кредиты.