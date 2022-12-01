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Живодера осудили в Ростове-на-Дону за жестокое убийство 7 щенков

Сегодня, 10:00
Фото: 1MI
Живодера осудили в Ростове-на-Дону за жестокое убийство 7 щенков
В Ростове-на-Дону огласили приговор Юрию Ботину, который расправился с щенками, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Массовое убийство животных произошло в конце сентября 2021 года в Азове. Фигурант для этого сделал палку, в которую вбил более 10 гвоздей.

«Он садистским методом нанес множественные удары семи щенкам дворовой породы. Из-за этого они погибли», — сказано в сообщении.

После этого возбудили уголовное дело, но фигурант вину не признал. Он рассказал о напавшей на него собаке, проживающей в норе под ступеньками многоэтажного дома.

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Животное якобы укусило Ботина за ногу и тогда он решил с ней разобраться. По его словам, он ткнул в нору заготовленной палкой с гвоздями, чтобы прогнать собаку, но там оказались щенки, о которых он не знал. 

Азовский городской суд приговорил обвиняемого к исправительным работам на срок 1 год и 4 четыре месяца. А из его зарплаты будут удерживать 5% в доход государства.  

Этот приговор обжаловали, но он остался без изменения. 

Ранее в Ростовской области начали расследовать массовую гибель зайцев на полях.

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