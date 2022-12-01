Массовое убийство животных произошло в конце сентября 2021 года в Азове. Фигурант для этого сделал палку, в которую вбил более 10 гвоздей.
«Он садистским методом нанес множественные удары семи щенкам дворовой породы. Из-за этого они погибли», — сказано в сообщении.
После этого возбудили уголовное дело, но фигурант вину не признал. Он рассказал о напавшей на него собаке, проживающей в норе под ступеньками многоэтажного дома.
Животное якобы укусило Ботина за ногу и тогда он решил с ней разобраться. По его словам, он ткнул в нору заготовленной палкой с гвоздями, чтобы прогнать собаку, но там оказались щенки, о которых он не знал.
Азовский городской суд приговорил обвиняемого к исправительным работам на срок 1 год и 4 четыре месяца. А из его зарплаты будут удерживать 5% в доход государства.
Этот приговор обжаловали, но он остался без изменения.
Ранее в Ростовской области начали расследовать массовую гибель зайцев на полях.