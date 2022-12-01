В Кагальницком районе Ростовской области охотники нашли на полях трупы десятков зайцев. Эксперты полагают, что, вероятнее всего, зайцы наелись ядохимикатов, с помощью которых аграрии боролись с нашествием грызунов на поля.
«Уже второй год подряд на полях много мышей-полевок. Естественно, это не нравится колхозникам и фермерам. Они борются с грызунами, в том числе, и с помощью ядохимикатов. А если их неправильно применять, то эти яды попадают и к другим животным, отсюда и массовая гибель», - отмечает Алексей Тихонов.
Собеседник уверен, что подобное происшествие нельзя оставлять без внимания контролирующих служб.
«С одной стороны, может действительно эти зайцы были больны и у них какая-то эпидемия. Но с другой, если животные были отравлены, то надо выяснить, кто это сделал и обязательно привлечь к ответственности. Ведь это реальная угроза и для людей. Только представьте — заяц наелся отравы, а его в период, пока не помер, подстрелил охотник. Человек может съесть такое мясо и отравиться», — разъясняет зоолог.
Спикер вспоминает, как несколько лет назад на небольшом участке в районе поселка Волочаевский в Орловском районе было обнаружено порядка трех-четырех сотен мертвых грачей.
«Скорее всего, птицы наелись отравленного зерна, успели прилететь на свое место ночевки, и там все погибли. Мы даже подозреваем, кто это сделал. Но, как говорится, не пойман — не вор, — делится фактами собеседник. — Но когда мы считали мертвых птиц, к ним подъехали очень странные люди. Стали выяснять, кто мы и что тут делаем. Когда узнали, что мы из университета, быстренько ретировались».
Еще один подобный случай в Ростовской области, по словам эксперта, получил огласку даже на федеральном уровне. Поэтому виновника нашли быстро. Тогда на полях погибла целая стая гусей — несколько тысяч.
«А летом и весной на колониях чаек в нескольких районах региона мы находили чересчур большое количество мертвых птиц. Обычно в колониях, такого падежа нет», — резюмирует зоолог.