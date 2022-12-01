«С одной стороны, может действительно эти зайцы были больны и у них какая-то эпидемия. Но с другой, если животные были отравлены, то надо выяснить, кто это сделал и обязательно привлечь к ответственности. Ведь это реальная угроза и для людей. Только представьте — заяц наелся отравы, а его в период, пока не помер, подстрелил охотник. Человек может съесть такое мясо и отравиться», — разъясняет зоолог.