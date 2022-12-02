Синоптики рассказали, что в пятницу, 2 декабря, до конца суток в Ростовской области сохранится сильный ветер скоростью до 23 метров в секунду, а температура воздуха днем составит от -7 до +4 градусов в зависимости от муниципалитета.
В субботу, 3 декабря, ветер останется таким же сильным, а в вот температура воздуха ночью упадет до -16 градусов, днем максимальная температура не поднимется выше -2 градусов.
Аналогичные погодные условия сохранятся и в воскресенье, 4 декабря. До вечера будет дуть восточный ветер скоростью до 83 километров в час, а температура днем будет колебаться от -1 до -6 градусов.
Ранее в Ростовской области сообщили о заморозках до -13 градусов.