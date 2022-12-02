rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

16-градусные морозы с сильным ветром ожидаются в Ростовской области до 5 декабря

Сегодня, 08:49
Фото: rostov-gorod.ru
Экстремальные морозы с ветром ожидаются 5 декабря в Ростовской области
В Ростовской области в выходные 3 и 4 декабря ожидаются заморозки до -16 градусов и ураганный ветер, об этом сообщили в Северо-Кавказском гидрометцентре.
Сюжет
Погода

Синоптики рассказали, что в пятницу, 2 декабря, до конца суток в Ростовской области сохранится сильный ветер скоростью до 23 метров в секунду, а температура воздуха днем составит от -7 до +4 градусов в зависимости от муниципалитета. 

В субботу, 3 декабря, ветер останется таким же сильным, а в вот температура воздуха ночью упадет до -16 градусов, днем максимальная температура не поднимется выше -2 градусов. 

В Ростовской области ожидаются заморозки до -12 градусов 30 ноября
Узнать подробнее

Аналогичные  погодные условия сохранятся и в воскресенье, 4 декабря. До вечера будет дуть восточный ветер скоростью до 83 километров в час, а температура днем будет колебаться от -1 до -6 градусов. 

Ранее в Ростовской области сообщили о заморозках до -13 градусов. 

 

Читайте также:
Пронизывающий ветер и 13-градусные морозы прогнозируют в Ростовской области 2 декабряВ Ростовской области готовятся к морозам и прибивают к земле летающие елиВ Ростове продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра до вечера 3 декабря
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Погода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Новочеркасск#Аксай#Азов#Таганрог#Батайск#Каменск-Шахтинский#Шахты#Волгодонск#Прогноз погоды#Происшествие
Подпишитесь
Высотками могут застроить 10 гектаров земли на Малиновского в Ростове
Сегодня, 11:31
Часть Ростова-на-Дону осталась без отопления в декабрьские морозы
Сегодня, 10:14
Бьюти-день не задался: ростовчанка ушла голой на мороз с процедур в салоне красоты
Сегодня, 09:44
Хлебом засыпало дорогу после аварии в Ростове-на-Дону 1 декабря
Сегодня, 08:52
«Нельзя так с детьми»: в Ростове и Волгодонске отменили остановки поезда Деда Мороза
Сегодня, 08:26
Основательный подход: как встретить Новый год красивой
Сегодня, 10:31