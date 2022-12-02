Андрей Воробьев вручил участникам СВО ордена Мужества и медали «За отвагу»

По словам Воробьева, можно гордиться тем, как военные исполнили свой служебный долг, — награжденные активно участвовали в СВО, делая это достойно. Об информирует newizv.ru.
Губернатор подчеркнул, что в Московской области немало добровольцев. Чиновники занимаются организационными вопросами подготовки их к боевым действиям, снабжая всем необходимым.
Воробьев назвал главной задачей властей не забывать о семьях военных. Об этом просят сами военнослужащие, которые исполняют свой долг.
Так, за героизм и профессиональное командование орден Мужества получил начальник штаба батальона, капитан из городского округа Электросталь Артем.
В самом начале спецоперации Артем добровольцем ушел на фронт. До этого он 15 лет отслужил в Вооруженных силах Российской Федерации. На посту замкомандира батальона Артем лично вел руководство разведывательно-огневой группой. Он уничтожил трех националистов, пулеметный расчет и вывел из строя их БМП. Данные действия позволили батальону пройти дальше. Когда бой завершился, капитан начал помогать своему раненому сослуживцу. Вернувшись из зоны спецоперации, Артем решил официально восстановиться на воинской службе и уже подал рапорт. В настоящее время он на рассмотрении.
Другим участником встречи с губернатором стал старшина роты, доброволец Дмитрий из Сергиево-Посадского городского округа. Он тоже получил орден Мужества. Позиции подразделения Дмитрия атаковал противник. Старшина приказал открыть огонь и вместе со своими подчиненными стоял до конца. Они убили 11 нападавших. Остальных удалось отбросить и разбить артиллерией.
Стрелок отделения взвода стрелковой роты добровольческого отряда, уроженец Горловки, Артем награжден медалью «За отвагу». Вместе с товарищами он удерживал опорный пункт противника на рубеже обороны. Артем неоднократно демонстрировал в бою выдержку и отвагу, выполняя задачи, сопряженные с риском для жизни.
За мужество и героизм медаль «За отвагу» вручили наводчику орудия, добровольцу Александру из Орехово-Зуевского городского округа.
В мае взвод наводчика оказался под минометным обстрелом. Александр смог вытащить из зоны поражения своего тяжелораненого сослуживца, которого придавило орудием, и оказать ему помощь, хотя сам Александр получил осколочное ранение при обстреле. Жизнь товарища была спасена.