Андрей Воробьев вручил участникам СВО ордена Мужества и медали «За отвагу»

В самом начале спецоперации Артем добровольцем ушел на фронт. До этого он 15 лет отслужил в Вооруженных силах Российской Федерации. На посту замкомандира батальона Артем лично вел руководство разведывательно-огневой группой. Он уничтожил трех националистов, пулеметный расчет и вывел из строя их БМП. Данные действия позволили батальону пройти дальше. Когда бой завершился, капитан начал помогать своему раненому сослуживцу. Вернувшись из зоны спецоперации, Артем решил официально восстановиться на воинской службе и уже подал рапорт. В настоящее время он на рассмотрении.