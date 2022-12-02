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Бомж погиб в заброшенном доме в Ростовской области днем 1 декабря

Сегодня, 04:55
Фото: 1MI
В Ростовской области в заброшенном доме произошел пожар, из-за чего погиб один человек, сообщили в УМЧС по региону.

Днем в четверг, 1 декабря, в селе Алексеево-Лозовское начался пожар в заброшенном здании. Пламя распространилось на площади четыре квадратных метра. 

Огонь удалось ликвидировать в течение 20 минут. Известно, что при пожаре погиб бездомный. Причиной стало отравление продуктами горения. 

В Ростове при пожаре в бане на Интернациональной один человек погиб и двое пострадали
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Что спровоцировало возгорание, в сообщении не раскрывается.

Ранее повышенный ранг присвоили пожару в зоне плотной застройки в Ростове-на-Дону. Тогда никто не пострадал, а огонь ликвидировали.

До этого семейство кроликов вытащили из пожара в Ростовской области.

 

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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