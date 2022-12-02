Днем в четверг, 1 декабря, в селе Алексеево-Лозовское начался пожар в заброшенном здании. Пламя распространилось на площади четыре квадратных метра.
Огонь удалось ликвидировать в течение 20 минут. Известно, что при пожаре погиб бездомный. Причиной стало отравление продуктами горения.
Что спровоцировало возгорание, в сообщении не раскрывается.
Ранее повышенный ранг присвоили пожару в зоне плотной застройки в Ростове-на-Дону. Тогда никто не пострадал, а огонь ликвидировали.
До этого семейство кроликов вытащили из пожара в Ростовской области.