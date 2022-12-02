Отдел полиции № 1 Ростова-на-Дону получил заявление от местной жительницы, которая осталась без норковой шубы во время посещения салона красоты. Горожанка поделилась, что пришла на процедуры, однако по их завершению не нашла свою верхнюю одежду в гардеробе. Сумму ущерба оценили в 70 тысяч рублей.
В ходе расследования сотрудникам уголовного розыска удалось задержать 31-летнего дончанина, который вошел в салон, забрал шубу и сбыл ее на рынке, деньги он потратил на собственные нужды.
Теперь в отношении задержанного возбудили дело о краже, а сам он находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Ростове грабители вытащили деньги из машины и цинично съели спрятанную в бардачке шоколадку.