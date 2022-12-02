Отдел полиции № 1 Ростова-на-Дону получил заявление от местной жительницы, которая осталась без норковой шубы во время посещения салона красоты. Горожанка поделилась, что пришла на процедуры, однако по их завершению не нашла свою верхнюю одежду в гардеробе. Сумму ущерба оценили в 70 тысяч рублей.