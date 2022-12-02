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Бьюти-день не задался: ростовчанка ушла голой на мороз с процедур в салоне красоты

Сегодня, 09:44
Фото: Fahni/CC0 / wikimedia.org
Ростовчанка вышла голой на мороз с процедур в салоне красоты

Жительница Ростова лишилась шубы в салоне красоты

В Ростове женщина осталась без шубы во время посещения салона красоты, об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Отдел полиции № 1 Ростова-на-Дону получил заявление от местной жительницы, которая осталась без норковой шубы во время посещения салона красоты. Горожанка поделилась, что пришла на процедуры, однако по их завершению не нашла свою верхнюю одежду в гардеробе. Сумму ущерба оценили в 70 тысяч рублей. 

В ходе расследования сотрудникам уголовного розыска удалось задержать 31-летнего дончанина, который вошел в салон, забрал шубу и сбыл ее на рынке, деньги он потратил на собственные нужды. 

Ростовчанин украл шубу за 200 тыс руб
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Теперь в отношении задержанного возбудили дело о краже, а сам он  находится под подпиской о невыезде. 

Ранее в Ростове грабители вытащили деньги из машины и цинично съели спрятанную в бардачке шоколадку.  

 

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