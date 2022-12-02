«Итог — отопление в половине квартир отсутствует или есть частично. Также проблема с горячей водой, которая слегка тёплая», — заявил автор жалобы, сообщив, что температура воды на бойлере не превышает 45 градусов, хотя по нормативам в жилые дома должны подавать воду температурой от 60 до 75 градусов с допустимым колебанием в пять градусов.