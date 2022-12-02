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Часть Ростова-на-Дону осталась без отопления в декабрьские морозы

Сегодня, 10:14
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовчане Октябрьского района сидят без отопления в декабрьские морозы
В Ростове жители Октябрьского района пожаловались на отсутствующее отопление в доме на улице Таганрогской, 135, жалоба появилась на портале городского благоустройства.

В Ростове 1 декабря жители дома на Таганрогской, 135 пожаловались, что в очередной раз часть жильцов лишились отопления. 

По их словам, УК «Возрождение» не спешит решить проблему, направляя жильцов по каким-то причинам в один из банков Ростова, отделение которого находится в этом же доме. 

«Итог — отопление в половине квартир отсутствует или есть частично. Также проблема с горячей водой, которая слегка тёплая», — заявил автор жалобы, сообщив, что температура воды на бойлере не превышает 45 градусов, хотя по нормативам в жилые дома должны подавать воду температурой от 60 до 75 градусов с допустимым колебанием в пять градусов.  

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«УК в данной ситуации винит „Теплокоммунэнерго“, что не подают давление. Мы не знаем кому верить», — возмутился автор жалобы, заявив, что они, как потребители и добросовестные плательщики, имеют право на качественное оказание услуг по подаче горячего водоснабжения и отопления.  

Ранее министр ЖКХ Сергей Сизиков заявил, что в Ростовской области намеренно скрывают прорывы теплосетей.

 

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