В Ростове 1 декабря жители дома на Таганрогской, 135 пожаловались, что в очередной раз часть жильцов лишились отопления.
По их словам, УК «Возрождение» не спешит решить проблему, направляя жильцов по каким-то причинам в один из банков Ростова, отделение которого находится в этом же доме.
«Итог — отопление в половине квартир отсутствует или есть частично. Также проблема с горячей водой, которая слегка тёплая», — заявил автор жалобы, сообщив, что температура воды на бойлере не превышает 45 градусов, хотя по нормативам в жилые дома должны подавать воду температурой от 60 до 75 градусов с допустимым колебанием в пять градусов.
«УК в данной ситуации винит „Теплокоммунэнерго“, что не подают давление. Мы не знаем кому верить», — возмутился автор жалобы, заявив, что они, как потребители и добросовестные плательщики, имеют право на качественное оказание услуг по подаче горячего водоснабжения и отопления.
Ранее министр ЖКХ Сергей Сизиков заявил, что в Ростовской области намеренно скрывают прорывы теплосетей.