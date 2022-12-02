Несколько районов Ростова сковали пробки вечером пятницы 2 декабря. Сложная дорожная ситуация наблюдается в центре города — на улицах Большой Садовой, Красноармейской, Максима Горького, а также на Ворошиловском и Буденновском проспектах. Скорость движения там составляет не более семи километров в час.