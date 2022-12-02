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Девятибальные пробки сковали Ростов вечером пятницы 2 декабря

Сегодня, 16:17
Фото: 1MI
Дорожные заторы наблюдаются в разных частях Ростова вечером 2 декабря, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Несколько районов Ростова сковали пробки вечером пятницы 2 декабря. Сложная дорожная ситуация наблюдается в центре города — на улицах Большой Садовой, Красноармейской, Максима Горького, а также на Ворошиловском и Буденновском проспектах. Скорость движения там составляет не более семи километров в час.

Традиционно пробка образовалась и на улице Малиновского в Западном микрорайоне Ростова. Затор сковал участок от Доватора до Всесоюзной. Скорость движения машин там не превышает шести километров в час.

Многокилометровая пробка сковала участок трассы М-4 «Дон» под Ростовом
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Также трудности с движением зафиксирована на Троллейбусной улице на участке от Киргизской до Российской. Уточняется, что затор там образовался из-за ДТП.

Автолюбителям рекомендуется заранее спланировать свой маршрут домой, а также быть предельно внимательными на дорогах.

Ранее хлебом засыпало дорогу после аварии в Ростове-на-Дону.

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