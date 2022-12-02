Несколько районов Ростова сковали пробки вечером пятницы 2 декабря. Сложная дорожная ситуация наблюдается в центре города — на улицах Большой Садовой, Красноармейской, Максима Горького, а также на Ворошиловском и Буденновском проспектах. Скорость движения там составляет не более семи километров в час.
Традиционно пробка образовалась и на улице Малиновского в Западном микрорайоне Ростова. Затор сковал участок от Доватора до Всесоюзной. Скорость движения машин там не превышает шести километров в час.
Также трудности с движением зафиксирована на Троллейбусной улице на участке от Киргизской до Российской. Уточняется, что затор там образовался из-за ДТП.
Автолюбителям рекомендуется заранее спланировать свой маршрут домой, а также быть предельно внимательными на дорогах.
Ранее хлебом засыпало дорогу после аварии в Ростове-на-Дону.