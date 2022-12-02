rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Двухдневный форум «Большой Кавказ» завершил свою работу в ЮФУ

Сегодня, 15:41
На протяжении двух дней в Южном федеральном университете в рамках форума «Большой Кавказ: культурно-исторические, этнополитические и международные контуры развития» обсуждали укрепление межнациональной и межконфессиональной дружбы.

Говорили о консолидации молодежных сообществ, гармонизации межэтнических отношений, а также -о профилактике экстремизма и терроризма на Юге России.

Открылся форум, по традиции, пленарным заседанием. На нем присутствовали почетные гости, эксперты и студенты ЮФУ. С приветственным словом к участникам форума обратился заместитель полномочного представителя Президента России в Южном Федеральном Округе Владимир Гурба. В своем выступлении он отметил, что Ростов-на-Дону всегда был важной частью северокавказской истории.

— Невозможно определить точную границу Кавказа — Ростов-на-Дону всегда был важной частью северокавказской истории, и наши регионы никогда не были разделены, мы всегда взаимодействовали и общались в одном культурном пространстве. Сегодня историческая и геополитическая ситуация стремительно меняется, и нам нужно выстраивать новую систему образования, чтобы сохранить эти гармоничные межэтнические отношения, — сказал Владимир Гурба.

 

Программа форума была насыщена и разнообразна. На площадках университета в эти дни проходили тематические круглые столы и лекции.

На одном из форумов выступил президент, академик Академии наук Республики Абхазия Зураб Джапуа. Тема его лекции касалась кавказского эпоса и сказаний о нартах.

— Надеюсь, что этот форум поспособствует интересным дискуссиям. Само название проекта «Мир Кавказу» очень символично, здесь собираются ученые, которые говорят о богатом культурном наследии народов Кавказа, эти вопросы особенно сегодня актуальны. Мы должны бережно относиться к традициям и обычаям этих народов, сохраняя их историю для будущих поколений», — заявил Зураб Джапуа.

 

Обсудили на форуме и «Биологию предательства», именно так назывался документальный фильм, который презентовал участникам мероприятия руководитель поискового объединения «МИУС-ФРОНТ» Андрей Кудряков.

Проректор по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ Яков Асланов пояснил, что форум «Мир Кавказу» давно стал для ЮФУ традиционным, так как проходит с 2008 года. По его словам, с 2013 года существует и одноименная школа, а также организуются регулярные автопробеги по вузам ЮФО и СКФО.

 

— Каждый год мы выбираем определенную тему, связанную с Кавказом, и рассматриваем её в междисциплинарной дискуссии. В этом году мы уделим внимание внутренним процессам и международной обстановке в государствах Большого Кавказа, и тому, как в этом участвует Россия. Это культура, образование, гуманитарные, этнические и другие процессы мягкой силы. Научные и образовательные организации всегда были активными участниками и экспертными координаторами построения на Кавказе современного общества и мирного урегулирования конфликтов, — сообщил Яков Асланов.

В завершение стоит отметить, что за время реализации проекта «Мир Кавказу», в форуме приняли участие десятки ведущих экспертов и тысячи молодых людей со всех территорий Юга России. Были найдены способы решения острых вопросов, а международная дружба стала еще крепче.

#Анна Петрова
Подпишитесь
Стало известно, какие продукты в Ростовской области подорожают к Новому году
Сегодня, 13:07
В Ростове-на-Дону утвердили цены на посещение детских садов
Сегодня, 12:56
Телебашню в Ростове зажгут в четь Неизвестного солдата 3 декабря
Сегодня, 12:49
Часть Ростова-на-Дону осталась без отопления в декабрьские морозы
Сегодня, 10:14
Юрты для защиты от HIMARS отправили шаманы из Бурятии в Ростов-на-Дону
Сегодня, 12:30
Бьюти-день не задался: ростовчанка ушла голой на мороз с процедур в салоне красоты
Сегодня, 09:44