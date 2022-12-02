Двухдневный форум «Большой Кавказ» завершил свою работу в ЮФУ

Говорили о консолидации молодежных сообществ, гармонизации межэтнических отношений, а также -о профилактике экстремизма и терроризма на Юге России.
Открылся форум, по традиции, пленарным заседанием. На нем присутствовали почетные гости, эксперты и студенты ЮФУ. С приветственным словом к участникам форума обратился заместитель полномочного представителя Президента России в Южном Федеральном Округе Владимир Гурба. В своем выступлении он отметил, что Ростов-на-Дону всегда был важной частью северокавказской истории.
— Невозможно определить точную границу Кавказа — Ростов-на-Дону всегда был важной частью северокавказской истории, и наши регионы никогда не были разделены, мы всегда взаимодействовали и общались в одном культурном пространстве. Сегодня историческая и геополитическая ситуация стремительно меняется, и нам нужно выстраивать новую систему образования, чтобы сохранить эти гармоничные межэтнические отношения, — сказал Владимир Гурба.
Программа форума была насыщена и разнообразна. На площадках университета в эти дни проходили тематические круглые столы и лекции.
На одном из форумов выступил президент, академик Академии наук Республики Абхазия Зураб Джапуа. Тема его лекции касалась кавказского эпоса и сказаний о нартах.
— Надеюсь, что этот форум поспособствует интересным дискуссиям. Само название проекта «Мир Кавказу» очень символично, здесь собираются ученые, которые говорят о богатом культурном наследии народов Кавказа, эти вопросы особенно сегодня актуальны. Мы должны бережно относиться к традициям и обычаям этих народов, сохраняя их историю для будущих поколений», — заявил Зураб Джапуа.
Обсудили на форуме и «Биологию предательства», именно так назывался документальный фильм, который презентовал участникам мероприятия руководитель поискового объединения «МИУС-ФРОНТ» Андрей Кудряков.
Проректор по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ Яков Асланов пояснил, что форум «Мир Кавказу» давно стал для ЮФУ традиционным, так как проходит с 2008 года. По его словам, с 2013 года существует и одноименная школа, а также организуются регулярные автопробеги по вузам ЮФО и СКФО.
— Каждый год мы выбираем определенную тему, связанную с Кавказом, и рассматриваем её в междисциплинарной дискуссии. В этом году мы уделим внимание внутренним процессам и международной обстановке в государствах Большого Кавказа, и тому, как в этом участвует Россия. Это культура, образование, гуманитарные, этнические и другие процессы мягкой силы. Научные и образовательные организации всегда были активными участниками и экспертными координаторами построения на Кавказе современного общества и мирного урегулирования конфликтов, — сообщил Яков Асланов.
В завершение стоит отметить, что за время реализации проекта «Мир Кавказу», в форуме приняли участие десятки ведущих экспертов и тысячи молодых людей со всех территорий Юга России. Были найдены способы решения острых вопросов, а международная дружба стала еще крепче.