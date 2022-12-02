Двухдневный форум «Большой Кавказ» завершил свою работу в ЮФУ

— Каждый год мы выбираем определенную тему, связанную с Кавказом, и рассматриваем её в междисциплинарной дискуссии. В этом году мы уделим внимание внутренним процессам и международной обстановке в государствах Большого Кавказа, и тому, как в этом участвует Россия. Это культура, образование, гуманитарные, этнические и другие процессы мягкой силы. Научные и образовательные организации всегда были активными участниками и экспертными координаторами построения на Кавказе современного общества и мирного урегулирования конфликтов, — сообщил Яков Асланов.