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ФК «Ростов» заставили погасить долги перед Водоканалом

Сегодня, 05:57
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С футбольного клуба «Ростов» взыскали задолженность перед компанией «Водоканал Ростова-на-Дону», говорится в материалах арбитражного суда.

Водоканал обратился в суд и потребовал взыскать с команды 91,2 тысячи рублей. Это долги за услуги водопроводно-канализационного хозяйства.

Задолженность накопилась за период с 2021 по 2022 годы. В результате суд удовлетворил все требования.

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С клуба взыскали сумму долга, а также расходы по уплате государственной пошлины. 

Ранее ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов. Причиной стало заявление Joint Industries Limited Partnership, которому клуб задолжал деньги за выполнение услуг в качестве посредника.

 

 

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