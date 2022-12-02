Водоканал обратился в суд и потребовал взыскать с команды 91,2 тысячи рублей. Это долги за услуги водопроводно-канализационного хозяйства.
Задолженность накопилась за период с 2021 по 2022 годы. В результате суд удовлетворил все требования.
С клуба взыскали сумму долга, а также расходы по уплате государственной пошлины.
Ранее ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов. Причиной стало заявление Joint Industries Limited Partnership, которому клуб задолжал деньги за выполнение услуг в качестве посредника.