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Голодные ростовчане заступились за ларек с блинами, на который напал психопат

Сегодня, 18:10
Фото: Социальные сети
Неадекватный житель Ставрополя разбил стекла в ларьке с блинами, за продавщиц вступились голодные ростовчане, видео инцидента опубликовал Telegram-канал Don Mash.

В Ростове на Привокзальной площади неадекватный посетитель напал на ларек с блинами. Сообщается, что мужчина является уроженцем Ставропольского края. Чем именно точка общепита не угодила мужчине, неизвестно. Он разбил стекла в ларьке и в грубой форме общался с одним из продавцов.

Вскоре на защиту ларька стали проходящие мимо ростовчане. Правда, сделали они это в такой же грубой и агрессивной форме — они просто избили мужчину. Чем могла закончиться потасовка, неизвестно, однако одна из продавщиц вовремя вызвала полицию.

Сообщается, что органы правопорядка утихомирили драку и доставили всех ее участников в участок.

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