В Ростове на Привокзальной площади неадекватный посетитель напал на ларек с блинами. Сообщается, что мужчина является уроженцем Ставропольского края. Чем именно точка общепита не угодила мужчине, неизвестно. Он разбил стекла в ларьке и в грубой форме общался с одним из продавцов.
Вскоре на защиту ларька стали проходящие мимо ростовчане. Правда, сделали они это в такой же грубой и агрессивной форме — они просто избили мужчину. Чем могла закончиться потасовка, неизвестно, однако одна из продавщиц вовремя вызвала полицию.
Сообщается, что органы правопорядка утихомирили драку и доставили всех ее участников в участок.