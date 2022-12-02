В Ростове на Привокзальной площади неадекватный посетитель напал на ларек с блинами. Сообщается, что мужчина является уроженцем Ставропольского края. Чем именно точка общепита не угодила мужчине, неизвестно. Он разбил стекла в ларьке и в грубой форме общался с одним из продавцов.