Пока сроки работ, а также план капитального ремонта остаются неизвестными. Следует помнить, что стадион построили четыре года назад за 19,8 миллиарда рублей. При этом за годы эксплуатации стадион некоторое время был закрыт и не принимал зрителей в период пандемии коронавируса.