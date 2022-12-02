Согласно данным картотеки заключений, во вторник, 29 ноября, ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» одобрила проект работ по капитальному ремонту, подготовленный компанией ООО «Софтлайн Проекты». Сам ремонт пройдет по адресу улица Левобережная, 2Б, а застройщиком выступит Минцифры, информационных технологий и связи Ростовской области.
Пока сроки работ, а также план капитального ремонта остаются неизвестными. Следует помнить, что стадион построили четыре года назад за 19,8 миллиарда рублей. При этом за годы эксплуатации стадион некоторое время был закрыт и не принимал зрителей в период пандемии коронавируса.
Ранее в Ростове не смогли найти арендаторов для помещений стадиона «Ростов-Арена».