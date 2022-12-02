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Госэкспертиза одобрила проект капремонта «Ростов-Арены», открытой в 2018 году

Сегодня, 07:07
Фото: donland.ru
Госэкспертиза одобрила проект капитального ремонта стадиона «Ростов-Арена»
В Ростове собираются провести капитальный ремонт здания стадиона «Ростов-Арена», сведения об этом появились в реестре экспертных заключений.

Согласно данным картотеки заключений, во вторник, 29 ноября,  ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» одобрила проект работ по капитальному ремонту, подготовленный компанией ООО «Софтлайн Проекты». Сам ремонт пройдет по адресу улица Левобережная, 2Б, а застройщиком выступит Минцифры, информационных технологий и связи Ростовской области. 

Госэкспертиза одобрила капитальный ремонт здания музыкального театра в Ростове
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Пока сроки работ, а также план капитального ремонта остаются неизвестными. Следует помнить, что стадион построили четыре года назад за 19,8 миллиарда рублей. При этом за годы эксплуатации стадион некоторое время был закрыт и не принимал зрителей в период пандемии коронавируса. 

Ранее в Ростове не смогли найти арендаторов для помещений стадиона «Ростов-Арена».

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