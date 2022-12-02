По их словам, у автомобиля в результате ДТП вырвало кузов, в котором находилась продукция. Случилось это на улице Содружества.
«Кузов деформировался и хлеб рассыпался по дороге», — написал автор. О пострадавших информации не было.
В региональном УГИБДД уточнили, что им сведения об аварии не поступали.
«Сейчас соберут, обдуют и дальше повезут по магазинам», — пошутили пользователи в комментариях.
«За ветку зацепился будкой видимо», — предположили горожане.
Ранее огромную пробку создала фура со щебнем, перевернувшаяся на М-4 «Дон» под Ростовом.