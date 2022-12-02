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Хлебом засыпало дорогу после аварии в Ростове-на-Дону 1 декабря

Сегодня, 08:52
Фото: ВК группа "Это Ростов"
Хлебная дорога. В Ростове дорогу завалило хлебом.
В Ростове-на-Дону произошла авария с автомобиля, в котором перевозили хлеб, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, у автомобиля в результате ДТП вырвало кузов, в котором находилась продукция. Случилось это на улице Содружества.

«Кузов деформировался и хлеб рассыпался по дороге», — написал автор. О пострадавших информации не было.

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В региональном УГИБДД уточнили, что им сведения об аварии не поступали.

«Сейчас соберут, обдуют и дальше повезут по магазинам», — пошутили пользователи в комментариях.

«За ветку зацепился будкой видимо», — предположили горожане. 

Ранее огромную пробку создала фура со щебнем, перевернувшаяся на М-4 «Дон» под Ростовом.

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