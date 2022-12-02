Казачья рота «Ростов» отправилась в зону спецоперации

Posted 2 декабря 2022, 16:47
Published 2 декабря 2022, 16:47
Modified 2 декабря 2022, 16:49
Updated 2 декабря 2022, 16:49
В зону специальной военной операции отправилась казачья рота «Ростов». Она состоит только из числа добровольцев. Сообщается, что региональные власти держат под постоянным контролем вопрос обеспечения бойцов. Они направляются на службу с полными комплектами амуниции, медикаментами, продуктами.
Рота состоит преимущественно из казаков и жителей Ростовской области. Власти отмечают, что казачьи отряды составляют половину личного состава добровольческих подразделений, созданных регионами России для участия в СВО. Большинство казачьих подразделений сформированы в Ростовской области и Краснодарском крае.