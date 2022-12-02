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Казачья рота «Ростов» отправилась в зону спецоперации

Сегодня, 16:47
Фото: Правительство Ростовской области
Казачья рота «Ростов», состоящая из добровольцев, отправилась в зону спецоперации, рассказали в правительстве региона.

В зону специальной военной операции отправилась казачья рота «Ростов». Она состоит только из числа добровольцев. Сообщается, что региональные власти держат под постоянным контролем вопрос обеспечения бойцов. Они направляются на службу с полными комплектами амуниции, медикаментами, продуктами.

Рота состоит преимущественно из казаков и жителей Ростовской области. Власти отмечают, что казачьи отряды составляют половину личного состава добровольческих подразделений, созданных регионами России для участия в СВО.  Большинство казачьих подразделений сформированы в Ростовской области и Краснодарском крае.

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Ранее в зону спецоперации добровольцами отправились казаки из Новочеркасска.

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