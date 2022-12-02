Казачья рота «Ростов» отправилась в зону спецоперации

В зону специальной военной операции отправилась казачья рота «Ростов». Она состоит только из числа добровольцев. Сообщается, что региональные власти держат под постоянным контролем вопрос обеспечения бойцов. Они направляются на службу с полными комплектами амуниции, медикаментами, продуктами.