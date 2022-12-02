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«Ласточку» из Ростова-на-Дону до аэропорта в Сочи решили оставить на 2023 год

Сегодня, 07:34
Фото: Krassotkin/CC0 / wikimedia.org
Ростовчанам рассказали смогут ли они прокатиться на "Ласточке" до Сочи
Поезда «Ласточка» продолжат курсировать из Ростова-на-Дону до Сочи в следующем году, сообщили в СКЖД.

В 2023 году поезда продолжать возить пассажиров до станции Аэропорт Сочи. Купить билеты можно в том числе, в рамках программы комбинированных перевозок — вместе с билетами на самолет.

Отмечается, что «Ласточки» также продолжат ходить из Краснодара и Анапы.

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До этого власти в Ростовской области заявили о планах запустить электричку из Ростова в Платов. Но в данный момент все находится в стадии предпроекта.

Напомним, что аэропорт Платов остается закрытым с 24 февраля 2022 года. В настоящее время Росавиация продлила запрет на полеты над Ростовской областью до 9 декабря.

Ранее реализацию проекта скоростного трамвая в Ростове оценили в 62 млрд рублей. Всего предстоит проложить более 108 километров новых трамвайных путей.

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