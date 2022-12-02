В 2023 году поезда продолжать возить пассажиров до станции Аэропорт Сочи. Купить билеты можно в том числе, в рамках программы комбинированных перевозок — вместе с билетами на самолет.
Отмечается, что «Ласточки» также продолжат ходить из Краснодара и Анапы.
До этого власти в Ростовской области заявили о планах запустить электричку из Ростова в Платов. Но в данный момент все находится в стадии предпроекта.
Напомним, что аэропорт Платов остается закрытым с 24 февраля 2022 года. В настоящее время Росавиация продлила запрет на полеты над Ростовской областью до 9 декабря.
Ранее реализацию проекта скоростного трамвая в Ростове оценили в 62 млрд рублей. Всего предстоит проложить более 108 километров новых трамвайных путей.