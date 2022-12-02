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Ледяная колея образовалась в Ростове на единственной дороге к МРЭО

Сегодня, 14:01
Фото: Евгений Литовкин / ВК группа "Ростов Главный"
Дороги превратились в лед на 50-летия Ростсельмаша в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону замерзла грязь на дороге по улице 50-летия Ростсельмаша, что мешает проезду водителей, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Из-за минусовой температуры замерзли снег, вода и грязь на проезжей части. В некоторых местах дорога просто скользкая, а в других появились ледяные возвышенности. 

«Все настолько скользко и машины цепляют днищем. Нужно все привести в порядок», — высказался автор. 

С этим мнением согласились и другие горожане, отметив, что проблема появляется не в первый раз.

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«Чуть бампер вчера там не оставил. Каждый год одно и то же на этой улице…», — пишут ростовчане.

«Это единственная дорога к МРЭО», — жалуются автолюбители.

«Ну так ведь не май месяц на улице. Что вы хотели от декабря?», — отвечают другие пользователи. К единому мнению по поводу состояния дорог они прийти не смогли.

Ранее в Ростове из-за ливня и пробок взлетели цены на такси 22 ноября.

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