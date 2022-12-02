Из-за минусовой температуры замерзли снег, вода и грязь на проезжей части. В некоторых местах дорога просто скользкая, а в других появились ледяные возвышенности.
«Все настолько скользко и машины цепляют днищем. Нужно все привести в порядок», — высказался автор.
С этим мнением согласились и другие горожане, отметив, что проблема появляется не в первый раз.
«Чуть бампер вчера там не оставил. Каждый год одно и то же на этой улице…», — пишут ростовчане.
«Это единственная дорога к МРЭО», — жалуются автолюбители.
«Ну так ведь не май месяц на улице. Что вы хотели от декабря?», — отвечают другие пользователи. К единому мнению по поводу состояния дорог они прийти не смогли.
Ранее в Ростове из-за ливня и пробок взлетели цены на такси 22 ноября.