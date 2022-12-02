Мошенники придумали новую схему обмана веб-дизайнеров

Как передают «Известия», злоумышленники находят «кандидатов» на сайте Behance. Там они списываются, предлагают им работу в уважаемой американской компании и хорошую зарплату в валюте. Попутно внимательность жертвы притупляют лестными отзывами об их портфолио.