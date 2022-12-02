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Мошенники придумали новую схему обмана веб-дизайнеров

Сегодня, 10:16
Российских веб-дизайнеров, перешедших на удаленку, начали обманывать мошенники под видом работодателей.

Как передают «Известия», злоумышленники находят «кандидатов» на сайте Behance. Там они списываются, предлагают им работу в уважаемой американской компании и хорошую зарплату в валюте. Попутно внимательность жертвы притупляют лестными отзывами об их портфолио.

Затем дизайнера убеждают пройти платный тест на фейковом сайте для получения «американского» сертификата о владении английским языком. В результате человек остается без денег и работы.

Отмечается, что от этой схемы уже пострадали сотни людей, которые ищут заработок в интернете.

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