Мошенники придумали новую схему обмана веб-дизайнеров

Как передают «Известия», злоумышленники находят «кандидатов» на сайте Behance. Там они списываются, предлагают им работу в уважаемой американской компании и хорошую зарплату в валюте. Попутно внимательность жертвы притупляют лестными отзывами об их портфолио.
Затем дизайнера убеждают пройти платный тест на фейковом сайте для получения «американского» сертификата о владении английским языком. В результате человек остается без денег и работы.
Отмечается, что от этой схемы уже пострадали сотни людей, которые ищут заработок в интернете.