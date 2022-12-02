В четверг, 1 декабря, организаторы мероприятия сообщили, что вынуждены отменить остановки поезда Деда Мороза в Ростове-на-Дону и Волгодонске. Причиной этого, по их словам, стали усиленные меры безопасности в ряде регионов, где действует средний уровень реагирования.
В пресс-службе добавили, что деньги за купленные билеты на поезд вернут в течение 30 дней в зависимости от банковской организации клиента. Вместе с этим организаторы сообщили, что поезда следует ожидать в Волгограде и Воронеже.
Это возмутило ростовчан и жителей Волгодонска, которые заявили, что их детей лишили новогоднего чуда.
«Дед Мороз испугался! А как же раньше на фронт певцы, актеры ездили для поддержания духа бойцов и не боялись!», — возмутились местные жители.
«Неужели нельзя придумать выход, как праздник организовать! Нельзя так поступать с детьми, вы лишаете детей веры в чудеса, в будущее!», — расстроились ростовчане, уверенные, что детям необходимо отвлечься от напряженной обстановки.
Другие местные жители напротив согласились с тем, что отсутствие остановок поезда — это необходимость.
«Так может, дед Мороз не за себя боится, а за массовый сбор детей в общественном месте?», — спросили горожане.
Ранее жителям Таганрога сообщили, когда в их город приедет Дед Мороз.