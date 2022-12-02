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«Нельзя так с детьми»: в Ростове и Волгодонске отменили остановки поезда Деда Мороза

Сегодня, 08:26
Фото: rostov-gprod.ru
Будет ли поезд Деда Мороза в Ростове

Остановки поезда Деда Мороза отменили в Ростове и Волгодонске из-за мер безопасности

В Ростове и Волгодонске из-за усиления мер безопасности отменили остановки поезда Деда Мороза, об этом сообщили в официальном сообществе проекта.

В четверг, 1 декабря, организаторы мероприятия сообщили, что вынуждены отменить остановки поезда Деда Мороза в Ростове-на-Дону и Волгодонске. Причиной этого, по их словам, стали усиленные меры безопасности в ряде регионов, где действует средний уровень реагирования. 

В пресс-службе добавили, что деньги за купленные билеты на поезд вернут в течение 30 дней в зависимости от банковской организации клиента. Вместе с этим организаторы сообщили, что поезда следует ожидать в Волгограде и Воронеже. 

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Это возмутило ростовчан и жителей Волгодонска, которые заявили, что их детей лишили новогоднего чуда. 

«Дед Мороз испугался! А как же раньше на фронт певцы, актеры ездили для поддержания духа бойцов и не боялись!», — возмутились местные жители. 

«Неужели нельзя придумать выход, как праздник организовать! Нельзя так поступать с детьми, вы лишаете детей веры в чудеса, в будущее!», — расстроились ростовчане, уверенные, что детям необходимо отвлечься от напряженной обстановки. 

Другие местные жители напротив согласились с тем, что отсутствие остановок поезда — это необходимость.

«Так может, дед Мороз не за себя боится, а за массовый сбор детей в общественном месте?», — спросили горожане. 

Ранее жителям Таганрога сообщили, когда в их город приедет Дед Мороз.

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