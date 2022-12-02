Напомним, что из-за сильного ветра выдуло часть воды и обнажился берег. Некоторые автомобилисты решили испытать судьбу и начали выезжать на песок.
«Как только вода из Дона уходит из-за сильного ветра, то сразу приезжают они — искатели приключений и экстремалы», — пишет автор.
Но не все подобные поездки завершаются удачно. Так, в песке застряла Toyota, водитель которой не смог вытащить ее самостоятельно.
Пользователи в комментариях пошутили, что ему нужно теперь ждать прилив.
«Ну что поделать, каждый год такое будет, ничему люди не учатся», — пишут ростовчане.
«Пусть развлекаются на здоровье, только, если завязнут, не нужно вызывать поисково-спасательный отряд — спасение своими силами и за свой счет», — считают горожане.
До этого еще одна машина застряла в Таганрогском заливе.