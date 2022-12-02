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Около Ворошиловского моста на дне обмелевшего Дона застрял еще один автомобиль

Сегодня, 08:04
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону возле Ворошиловского моста водитель выехал на обмелевший берег реки Дон и застрял, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что из-за сильного ветра выдуло часть воды и обнажился берег. Некоторые автомобилисты решили испытать судьбу и начали выезжать на песок.

«Как только вода из Дона уходит из-за сильного ветра, то сразу приезжают они — искатели приключений и экстремалы», — пишет автор.

Но не все подобные поездки завершаются удачно. Так, в песке застряла Toyota, водитель которой не смог вытащить ее самостоятельно.

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Пользователи в комментариях пошутили, что ему нужно теперь ждать прилив.

«Ну что поделать, каждый год такое будет, ничему люди не учатся», — пишут ростовчане.

«Пусть развлекаются на здоровье, только, если завязнут, не нужно вызывать поисково-спасательный отряд — спасение своими силами и за свой счет», — считают горожане.

До этого еще одна машина застряла в Таганрогском заливе.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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