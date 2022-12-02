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Основательный подход: как встретить Новый год красивой

Сегодня, 10:31
До Нового года остался всего лишь месяц, а значит пора начинать подготовку. Традиционные женские хлопоты накануне любого праздника — придумать образ и привести себя в порядок.

 

 Мы решили упростить задачу нашим читательницам и подобрали сразу несколько вариантов, где и как это можно сделать в зависимости от вашего бюджета.

Для многих Новый год – это определенно тот самый случай, когда выглядеть «обычно» просто нельзя. И отсюда возникает традиционная для девушек дилемма: потратиться и обратиться к услугам профессионалов или сэкономить и привести себя в порядок самостоятельно? 

Ответить на этот вопрос не так легко, ведь в конечном счете все зависит от ваших личных желаний, приоритетов и бюджета. Помните, что в новый год лучше всего войти не только красивой, но и с деньгами. Совместить приятное с полезным очень просто: достаточно оплачивать покупки и услуги через Систему быстрых платежей (СБП). Для оплаты нужен только смартфон с мобильным приложением одного из 183 банков, поддерживающих оплату через СБП. Пользоваться таким способом оплаты довольно просто: достаточно отсканировать QR-код и перейти в привычный мобильный банк, где надо только проверить сумму покупки и название магазина, а затем нажать «оплатить».

Помимо того, что это просто и удобно, все пользователи могут стать участниками еженедельных розыгрышей денежных призов и получают шанс выиграть 1000 рублей каждую неделю или 1 млн рублей под Новый год. Зарегистрироваться для участия и проверить возможный выигрыш можно по номеру телефона на сайте Системы быстрых платежей. И кто знает, может уже совсем скоро предновогодняя дилемма разрешится для вас сама собой.

Салоны красоты

Главное преимущество салонов красоты — расширенный перечень услуг. У посетительниц нет необходимости ехать с одного конца города в другой: в центрах красоты работают профессионалы разного профиля.

Сразу в одном месте посетительницам салона окажут парикмахерские услуги различной сложности, сделают маникюр, и макияж. Особенно продвинутые центры красоты предлагают своим клиентам процедуры по уходу за лицом и телом: массаж, эпиляцию, пилинг, и чистку лица. А оплатить за все это удовольствие можно снова по смартфону – достаточно навести камеру на QR-код на терминале оплаты. Так что забыть кошелек дома – не страшно.

Несмотря на все плюсы, поход в салон красоты удовольствие не из самых дешевых: базовый комплекс услуг, включающий укладку, маникюр и уход за лицом обойдется в несколько тысяч рублей. Договориться о скидке вряд ли удастся – прейскурант цен здесь фиксированный. 

Тем не менее, конечная цена будет зависеть от конкретного салона, а также количества и сложности выбранных процедур. Так что при желании всегда можно сэкономить. 

Плюсы:

  1. Расширенный перечень услуг
  2. Наличие гарантии: права клиента защищает Закон РФ «О защите прав потребителей»

Минусы:

  1. Дороговизна
  2. Повышенный спрос на услуги перед праздниками

Услуги на дому

Некоторый положительный эффект от пандемии все-таки был – сфера услуг на дому стала развиваться семимильными шагами. Теперь, если желания прогуляться до ближайшего салона красоты у вас нет, то профессионалы бьюти-сферы готовы выехать к вам самостоятельно. 

Из очевидных плюсов – возможность предварительно ознакомится с «резюме» кандидатов. Кроме того, у вас всегда есть возможность договориться о приятной скидке или бонусе – при личном общении клиентам часто идут на встречу. 

Плюсы:

  1. Можно договориться о встрече в удобное для вас время
  2. Нет необходимости куда-то ехать
  3. Большой шанс получить скидку
  4. Есть возможность заранее ознакомиться с работами кандидата

Минусы:

  1. Скромный перечень услуг: не все можно сделать в домашних условиях
  2. Отсутствие гарантии

Наводим красоту самостоятельно

Привести себя в порядок можно и самостоятельно. Здесь на помощь придут собственная фантазия и интернет-магазины. Данный вариант самый экономичный и не хлопотный. 

В первую очередь необходимо придумать себе праздничный образ или подсмотреть его у других. После этого оценить запасы необходимых косметических материалов и если чего-то не хватает – заказать. 

В декабре многие онлайн-магазины одаривают покупателей предпраздничными скидками, так что ценник на товары может приятно удивить. 

Плюсы:

  1. Экономично
  2. Можно проявить фантазию и создать уникальный образ
  3. Не нужно никуда идти: ваш дом – ваша студия красоты
  4. Все купленные товары остаются с вами

Минусы

  1. Далеко не все можно реализовать самостоятельно, не обладая профессиональными навыками

 

При выборе того или иного варианта отталкивайтесь в первую очередь от собственных желаний. В конце концов самое главное — получить не только хороший результат, но и удовольствие от процесса. 

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