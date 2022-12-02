Основательный подход: как встретить Новый год красивой

Мы решили упростить задачу нашим читательницам и подобрали сразу несколько вариантов, где и как это можно сделать в зависимости от вашего бюджета.
Для многих Новый год – это определенно тот самый случай, когда выглядеть «обычно» просто нельзя. И отсюда возникает традиционная для девушек дилемма: потратиться и обратиться к услугам профессионалов или сэкономить и привести себя в порядок самостоятельно?
Ответить на этот вопрос не так легко, ведь в конечном счете все зависит от ваших личных желаний, приоритетов и бюджета. Помните, что в новый год лучше всего войти не только красивой, но и с деньгами. Совместить приятное с полезным очень просто: достаточно оплачивать покупки и услуги через Систему быстрых платежей (СБП). Для оплаты нужен только смартфон с мобильным приложением одного из 183 банков, поддерживающих оплату через СБП. Пользоваться таким способом оплаты довольно просто: достаточно отсканировать QR-код и перейти в привычный мобильный банк, где надо только проверить сумму покупки и название магазина, а затем нажать «оплатить».
Помимо того, что это просто и удобно, все пользователи могут стать участниками еженедельных розыгрышей денежных призов и получают шанс выиграть 1000 рублей каждую неделю или 1 млн рублей под Новый год. Зарегистрироваться для участия и проверить возможный выигрыш можно по номеру телефона на сайте Системы быстрых платежей. И кто знает, может уже совсем скоро предновогодняя дилемма разрешится для вас сама собой.
Салоны красоты
Главное преимущество салонов красоты — расширенный перечень услуг. У посетительниц нет необходимости ехать с одного конца города в другой: в центрах красоты работают профессионалы разного профиля.
Сразу в одном месте посетительницам салона окажут парикмахерские услуги различной сложности, сделают маникюр, и макияж. Особенно продвинутые центры красоты предлагают своим клиентам процедуры по уходу за лицом и телом: массаж, эпиляцию, пилинг, и чистку лица. А оплатить за все это удовольствие можно снова по смартфону – достаточно навести камеру на QR-код на терминале оплаты. Так что забыть кошелек дома – не страшно.
Несмотря на все плюсы, поход в салон красоты удовольствие не из самых дешевых: базовый комплекс услуг, включающий укладку, маникюр и уход за лицом обойдется в несколько тысяч рублей. Договориться о скидке вряд ли удастся – прейскурант цен здесь фиксированный.
Тем не менее, конечная цена будет зависеть от конкретного салона, а также количества и сложности выбранных процедур. Так что при желании всегда можно сэкономить.
Плюсы:
Минусы:
Услуги на дому
Некоторый положительный эффект от пандемии все-таки был – сфера услуг на дому стала развиваться семимильными шагами. Теперь, если желания прогуляться до ближайшего салона красоты у вас нет, то профессионалы бьюти-сферы готовы выехать к вам самостоятельно.
Из очевидных плюсов – возможность предварительно ознакомится с «резюме» кандидатов. Кроме того, у вас всегда есть возможность договориться о приятной скидке или бонусе – при личном общении клиентам часто идут на встречу.
Плюсы:
Минусы:
Наводим красоту самостоятельно
Привести себя в порядок можно и самостоятельно. Здесь на помощь придут собственная фантазия и интернет-магазины. Данный вариант самый экономичный и не хлопотный.
В первую очередь необходимо придумать себе праздничный образ или подсмотреть его у других. После этого оценить запасы необходимых косметических материалов и если чего-то не хватает – заказать.
В декабре многие онлайн-магазины одаривают покупателей предпраздничными скидками, так что ценник на товары может приятно удивить.
Плюсы:
Минусы
При выборе того или иного варианта отталкивайтесь в первую очередь от собственных желаний. В конце концов самое главное — получить не только хороший результат, но и удовольствие от процесса.