Основательный подход: как встретить Новый год красивой

Ответить на этот вопрос не так легко, ведь в конечном счете все зависит от ваших личных желаний, приоритетов и бюджета. Помните, что в новый год лучше всего войти не только красивой, но и с деньгами. Совместить приятное с полезным очень просто: достаточно оплачивать покупки и услуги через Систему быстрых платежей (СБП). Для оплаты нужен только смартфон с мобильным приложением одного из 183 банков, поддерживающих оплату через СБП. Пользоваться таким способом оплаты довольно просто: достаточно отсканировать QR-код и перейти в привычный мобильный банк, где надо только проверить сумму покупки и название магазина, а затем нажать «оплатить».