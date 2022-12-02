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Поезд Деда Мороза не приедет в Ростовскую область к детям в декабре 2022 года

Сегодня, 13:40
Фото: Александр Маркин/CC BY-SA 2.0 / wikimedia.org
Почему не приедет поезд Деда Мороза в Ростов
Дед Мороз не посетит Ростовскую область в этом году из-за мер по усилению безопасности, сообщается на официальной странице проекта.

Поезд Деда Мороза, курсирующий каждый код по всей России, на этот раз не будет делать остановки в Ростове и Волгодонске. Организаторы объяснили это мерами по усилению безопасности, введенными в октябре в Ростовский области. Напомним, сейчас в регионе, по поручению президента, действует средний уровень реагирования.

Организаторы акции «Поезд Деда Мороза» извинились за неудобства и заявили, что жители региона могут вернуть билеты на посещение праздника с участием новогоднего волшебника в течение 30 дней.

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Если желание увидеть поезд Деда Мороза окажется сильнее ограничений, все желающие могут встретить волшебника в Волгограде или Воронеже.

Теперь еще актуальней станут услуги местных Дедов Морозов. Ранее RostovGazeta рассказала, сколько может заработать Дед Мороз в Ростове-на-Дону. Стоимость его услуг варьируется от трех до семи тысяч рублей.

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