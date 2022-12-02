Поезд Деда Мороза, курсирующий каждый код по всей России, на этот раз не будет делать остановки в Ростове и Волгодонске. Организаторы объяснили это мерами по усилению безопасности, введенными в октябре в Ростовский области. Напомним, сейчас в регионе, по поручению президента, действует средний уровень реагирования.
Организаторы акции «Поезд Деда Мороза» извинились за неудобства и заявили, что жители региона могут вернуть билеты на посещение праздника с участием новогоднего волшебника в течение 30 дней.
Если желание увидеть поезд Деда Мороза окажется сильнее ограничений, все желающие могут встретить волшебника в Волгограде или Воронеже.
Теперь еще актуальней станут услуги местных Дедов Морозов. Ранее RostovGazeta рассказала, сколько может заработать Дед Мороз в Ростове-на-Дону. Стоимость его услуг варьируется от трех до семи тысяч рублей.