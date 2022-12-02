Поезд Деда Мороза, курсирующий каждый код по всей России, на этот раз не будет делать остановки в Ростове и Волгодонске. Организаторы объяснили это мерами по усилению безопасности, введенными в октябре в Ростовский области. Напомним, сейчас в регионе, по поручению президента, действует средний уровень реагирования.