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Присяжные в Ростове вынесли вердикт «банде амазонок» по делу о 30 убийствах

Сегодня, 13:43
Фото: sledcom.ru
Присяжные в Ростове вынесли вердикт «банде амазонок» по делу о 30 убийствах
В Ростове-на-Дону коллегия присяжных признала «банду амазонок» виновной по делу о 30 убийствах.

Дело рассматривают в Ростовском областном суде. По информации источника «KП-Pостов-на-Дону», присяжные признали подсудимых виновными.

Теперь будет обсуждение вердикта, после чего фигурантам огласят приговор. О дате следующего заседания пока информации нет. 

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Напомним, что членов банды задержали в 2013 году. В нее входили Инесса Тарвердиева, ее дочь Виктория, экс-полицейский Сергей Синельник и его жена Анастасия. 

Ранее суд уже выносил приговор в отношении обвиняемых, каждый получил более 19 лет заключения. Теперь рассматривают другие эпизоды.

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