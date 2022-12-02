Дело рассматривают в Ростовском областном суде. По информации источника «KП-Pостов-на-Дону», присяжные признали подсудимых виновными.
Теперь будет обсуждение вердикта, после чего фигурантам огласят приговор. О дате следующего заседания пока информации нет.
Напомним, что членов банды задержали в 2013 году. В нее входили Инесса Тарвердиева, ее дочь Виктория, экс-полицейский Сергей Синельник и его жена Анастасия.
Ранее суд уже выносил приговор в отношении обвиняемых, каждый получил более 19 лет заключения. Теперь рассматривают другие эпизоды.
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