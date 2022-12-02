ПСБ и АСКАО стали партнерами в сфере финансов и инвестиций

Взаимодействие сторон будет заключаться в предоставление членам АСКАО широкого спектра высококачественных банковских услуг, финансовой и нефинансовой поддержки организаций, задействованных в реализации проектов развития крупной государственной промышленной и энергетической инфраструктуры. Помимо этого ПСБ и АСКАО намерены расширять сотрудничество в инвестиционной сфере, для этого предварительно будут изучены все возможности увеличения инвестиционного потенциала членов АСКАО. Стороны так же рассмотрят реализацию совместных научных и социальных проектов. В частности, ПСБ заявил, что примет участие в развитии схемы консорциума реализации проектов капитального строительства ГК «Росатом» и выступит в качестве банка-партнера.