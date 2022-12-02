ПСБ и АСКАО стали партнерами в сфере финансов и инвестиций

Взаимодействие сторон будет заключаться в предоставление членам АСКАО широкого спектра высококачественных банковских услуг, финансовой и нефинансовой поддержки организаций, задействованных в реализации проектов развития крупной государственной промышленной и энергетической инфраструктуры. Помимо этого ПСБ и АСКАО намерены расширять сотрудничество в инвестиционной сфере, для этого предварительно будут изучены все возможности увеличения инвестиционного потенциала членов АСКАО. Стороны так же рассмотрят реализацию совместных научных и социальных проектов. В частности, ПСБ заявил, что примет участие в развитии схемы консорциума реализации проектов капитального строительства ГК «Росатом» и выступит в качестве банка-партнера.
Комментируя подписанное соглашение, старший вице-президент - директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова отметила:
- АСКАО - одно из крупнейших некоммерческих строительных объединений в России, оно включает 96 инжиниринговых, подрядных, проектных и машиностроительных организаций, участвующих в сооружении объектов использования атомной энергии и крупных промышленных объектов в России и за рубежом. Среди реализуемых ими масштабных проектов - строительство АЭС в России, Китае, Индии, Иране. Обладая обширным практическим опытом работы с крупными промышленными предприятиями, ПСБ выступит надежным партнером Ассоциации и предоставит ее членам доступ к широкой линейке современных банковских продуктов и сервисов, включая проектное финансирование в сфере капитального строительства ГК «Росатом»».
- ПСБ является одним из опорных банков ГК «Росатом» и организаций АСКАО, - со своей стороны отметил президент АСКАО, директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров. - Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и эффективным, оно откроет новые возможности членам ассоциации успешно реализовать масштабные проекты ГК «Росатом», а также решить другие важнейшие стратегические задачи.