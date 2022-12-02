В ведомстве рассказали, что в дежурную часть с заявлением обратилась 38-летняя женщина, которая пыталась снять жилье летом этого года, однако была обманута.
Потерпевшая сообщила, что откликнулась на одно из интернет-объявлений о сдаче жилья. Арендодатель объяснила ей, что готова сдать свою квартиру после того, как уедут другие жильцы, однако от съемщицы потребуется внести депозит в размере более 20 тысяч рублей.
Арендатор согласилась и перевела деньги, однако после этого владелица жилья и ее контакты стали недоступны. В итоге полиция возбудила дело о мошенничестве и задержала 35-летнюю ростовчанку, которой теперь грозит до пяти лет заключения.
Ранее в Ростове мошенница заработала миллионы рублей на обрядах и экстрасенсорике.