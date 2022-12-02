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Пять лет тюрьмы грозит ростовчанке, которая наживалась на аренде жилья в Майкопе

Сегодня, 07:25
Фото: Знанибус /CC0 / wikimedia.org
Пять лет тюрьмы грозит ростовчанке, которая наживалась на аренде жилья в Майкопе
В Майкопе задержали ростовчанку, которая брала депозиты за аренду квартиры и переставала выходить на связь со съемщиками, об этом сообщили в ГУ МВД Республики Адыгея.

В ведомстве рассказали, что в дежурную часть с заявлением обратилась 38-летняя женщина, которая пыталась снять жилье летом этого года, однако была обманута.  

Потерпевшая сообщила, что откликнулась на одно из интернет-объявлений о сдаче жилья. Арендодатель объяснила ей, что готова сдать свою квартиру после того, как уедут другие жильцы, однако от съемщицы потребуется внести депозит в размере более 20 тысяч рублей.

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Арендатор согласилась и перевела деньги, однако после этого владелица жилья и ее контакты стали недоступны. В итоге полиция возбудила дело о мошенничестве и задержала 35-летнюю ростовчанку, которой теперь грозит до пяти лет заключения.

Ранее в Ростове мошенница заработала миллионы рублей на обрядах и экстрасенсорике. 


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