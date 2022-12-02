Потерпевшая сообщила, что откликнулась на одно из интернет-объявлений о сдаче жилья. Арендодатель объяснила ей, что готова сдать свою квартиру после того, как уедут другие жильцы, однако от съемщицы потребуется внести депозит в размере более 20 тысяч рублей.