Россельхознадзор задержал свиней-нелегалов в Ростовской области

В Ростовской области пресечена попытка нелегальной перевозки животных из Краснодарского края. Злоумышленник в обход закона хотел провезти в регион семь свиней. Однако был остановлен сотрудниками ГИБДД и Россельхознадзора.
В итоге владельцу животных выдано требование об их постановке на карантин и проведении необходимых мероприятий.
Также в Россельхознадзоре рассказали, что и дальше продолжат сотрудничество с ГИБДД.
Ранее продовольственная компания «Русагро» в Ростовской области попалась на нарушении ветеринарных правил. Аграрии там выдавали баранов за коров.