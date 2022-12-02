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Россельхознадзор задержал свиней-нелегалов в Ростовской области

Сегодня, 14:01
Фото: Guido Gerding/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org
В Ростовской области пресекли незаконную перевозку свиней из Краснодарского края, доложили в Россельхознадзоре.

В Ростовской области пресечена попытка нелегальной перевозки животных из Краснодарского края. Злоумышленник в обход закона хотел провезти в регион семь свиней. Однако был остановлен сотрудниками ГИБДД и Россельхознадзора.

В итоге владельцу животных выдано требование об их постановке на карантин и проведении необходимых мероприятий.

Также в Россельхознадзоре рассказали, что и дальше продолжат сотрудничество с ГИБДД.

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Ранее продовольственная компания «Русагро» в Ростовской области попалась на нарушении ветеринарных правил. Аграрии там выдавали баранов за коров.

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