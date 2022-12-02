Россиянам рассказали о пяти главных зимних приметах

Считается, что погода зимой в основном будет такая же, как и в первый день — 1 декабря. Об это пишет INFOX.RU со ссылкой на пресс-службу подмосковного лесного хозяйства.
Птицы чувствуют погоду, поэтому могут многое рассказать знающим людям своим поведением. Если на верхушках деревьев массово расселись галки и вороны — жди аномальных морозов. А вот если к этой стае присоединятся грачи, то скоро придет потепление.
Если на зимнем небе большие белые облака, то скоро сорвется сильный порывистый ветер. А утренний обильный иней на деревьях и кустах оказывается очень хорошая примета — она к ясному солнечному дню.