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Россиянам рассказали о пяти главных зимних приметах

Сегодня, 15:43
Фото: piqsels.com
Лесничие из Московской области выступили в роли экспертов в составлении прогноза погоды. Они поделились с россиянами некоторыми приметами зимы.

Считается, что погода зимой в основном будет такая же, как и в первый день — 1 декабря. Об это пишет INFOX.RU со ссылкой на пресс-службу подмосковного лесного хозяйства.

Птицы чувствуют погоду, поэтому могут многое рассказать знающим людям своим поведением. Если на верхушках деревьев массово расселись галки и вороны — жди аномальных морозов. А вот если к этой стае присоединятся грачи, то скоро придет потепление. 

Если на зимнем небе большие белые облака, то скоро сорвется сильный порывистый ветер. А утренний обильный иней на деревьях и кустах оказывается очень хорошая примета — она к ясному солнечному дню.

#Общество
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