Ростовская АЭС выполнила годовой план к 1 декабря

Такой результат, по словам директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова, «стал возможен благодаря качественно проведенной ремонтной кампании прошлого года и безопасной, надежной работе энергоблоков». В настоящее время предприятие продолжает сверхпланово вырабатывать и поставлять электроэнергию для предприятий и жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Ростовская АЭС является неизменным гарантом энергетической независимости и стабильности работы всей энергосистемы Юга России, в состав которой входят 15 субъектов РФ с населением почти 27 миллионов человек.
Как часть отечественного топливно-энергетического комплекса России атомная станция стабильно работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствуя развитию региона, улучшению его благосостояния и в целом содействуя качественному росту жизненного уровня населения, проживающего на данной территории.
Неоценимый вклад вносит Ростовская АЭС в сохранение живой природы: только за 11 месяцев с начала этого года, благодаря стабильной работе предприятия, удалось предотвратить попадание в атмосферу более 16 млн тонн парниковых газов.
В настоящее время энергоблоки №№1, 2, 4 Ростовской АЭС работают в обычном режиме в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Энергоблок №3 с 1 декабря 2022 года остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта.
Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.