Ростовская АЭС выполнила годовой план к 1 декабря

Такой результат, по словам директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова, «стал возможен благодаря качественно проведенной ремонтной кампании прошлого года и безопасной, надежной работе энергоблоков». В настоящее время предприятие продолжает сверхпланово вырабатывать и поставлять электроэнергию для предприятий и жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.