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Ростовская АЭС выполнила годовой план к 1 декабря

Сегодня, 11:12
Фото: Ростовской АЭС
С опережением на месяц, 1 декабря 2022 года Ростовская АЭС выполнила годовое государственное задание по выработке электроэнергии в объеме 32,620 млрд кВтч.

Такой результат, по словам директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова, «стал возможен благодаря качественно проведенной ремонтной кампании прошлого года и безопасной, надежной работе энергоблоков». В настоящее время предприятие продолжает сверхпланово вырабатывать и поставлять электроэнергию для предприятий и жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Ростовская АЭС является неизменным гарантом энергетической независимости и стабильности работы всей энергосистемы Юга России, в состав которой входят 15 субъектов РФ с населением почти 27 миллионов человек.

Как часть отечественного топливно-энергетического комплекса России атомная станция стабильно работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствуя развитию региона, улучшению его благосостояния и в целом содействуя качественному росту жизненного уровня населения, проживающего на данной территории.

Неоценимый вклад вносит Ростовская АЭС в сохранение живой природы: только за 11 месяцев с начала этого года, благодаря стабильной работе предприятия, удалось предотвратить попадание в атмосферу более 16 млн тонн парниковых газов.

В настоящее время энергоблоки №№1, 2, 4 Ростовской АЭС работают в обычном режиме в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Энергоблок №3 с 1 декабря 2022 года остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта.

Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.



#Анна Петрова
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