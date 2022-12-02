Эксперт рассказывает, что ветренная погода в Ростовской области установилась под влиянием двух барических образований. Обширного Сибирского антициклона, который принес холод в регион, и теплого Средиземноморского циклона, который идет противодействием тепла и холода.
«А мы оказались в зоне двух барических образований, что и привело к усилению восточного устойчивого ветра», - отмечает Ольга Чупрова.
Такая ветреная погода, по словам синоптика, продлится до понедельника. После чего ветер начнет ослабевать.