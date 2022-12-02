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Синоптик Чупрова рассказала, когда в Ростовской области стихнет сильный ветер

Сегодня, 13:37
Фото: rostovgazeta.ru
Синоптик: когда в Ростовской области закончится сильный ветер
Сильный ветер в Ростовской области продержится выходные дни. Ослабевать он начнет с понедельника, сообщила RostovGazeta синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

Эксперт рассказывает, что ветренная погода в Ростовской области установилась под влиянием двух барических образований. Обширного Сибирского антициклона, который принес холод в регион, и теплого Средиземноморского циклона, который идет противодействием тепла и холода.

«А мы оказались в зоне двух барических образований, что и привело к усилению восточного устойчивого ветра», - отмечает Ольга Чупрова.

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Такая ветреная погода, по словам синоптика, продлится до понедельника. После чего ветер начнет ослабевать.

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