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Спасатели предупредили о критически низком уровне воды в реке Дон в Ростове

Сегодня, 17:19
Фото: Социальные сети
Уровень воды в реке Дон достигнет критически низких значений, предупредили в управлении по делам ГО и ЧС Ростова.

Спасатели сообщают, что уровень воды в реке Дон достиг критически низкой отметки. Опасные отметки зафиксированы в Ростове, Азове и Аксае. Низкий уровень воды может затруднить судоходство по реке. Также возможны перебои с водоснабжением.

В управлении по ГО и ЧС настоятельно просят ростовчан воздержаться от поездок на образовавшиеся в устье Дона островки.

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Причиной ситуации называется штормовой ветер, не покидающий Ростовскую область в течение нескольких дней.

Синоптик Ольга Чупрова предупредила, что устойчивый ветер не покинет регион, как минимум, до начала следующей недели.

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