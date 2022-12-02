Спасатели предупредили о критически низком уровне воды в реке Дон в Ростове

Спасатели сообщают, что уровень воды в реке Дон достиг критически низкой отметки. Опасные отметки зафиксированы в Ростове, Азове и Аксае. Низкий уровень воды может затруднить судоходство по реке. Также возможны перебои с водоснабжением.
В управлении по ГО и ЧС настоятельно просят ростовчан воздержаться от поездок на образовавшиеся в устье Дона островки.
Причиной ситуации называется штормовой ветер, не покидающий Ростовскую область в течение нескольких дней.
Синоптик Ольга Чупрова предупредила, что устойчивый ветер не покинет регион, как минимум, до начала следующей недели.