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Стало известно, какие продукты в Ростовской области подорожают к Новому году

Сегодня, 13:07
Фото: tOrange.biz website/CC By SA 4.0 / wikimedia.org
Какие продукты в Ростовской области подорожают к Новому году

В Ростовской области до Нового года сильно подорожают овощи

Алкоголь, красная икра и овощи значительно поднимутся в цене в преддверии Нового года, рассказал эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш.

Цены на востребованные к новогоднему столу продукты подскочат на 15-20%, приводит слова эксперта Юрия Корнюша газета «Молот». Значительнее всего подорожают спиртные напитки. Рост цен на алкоголь составит 30-40%. Также раскошелиться придется на красную икру: 95-граммовая баночка будет стоить около 700-800 рублей.

Эксперт объясняет рост цен сниженным спросом на товары. Чтобы получить хоть какую-то прибыль и покрыть убытки, производители вынуждены увеличивать цены на продукты.

Корнюш также предупредил о скором росте цен на овощи. Сейчас на прилавках в Ростовской области лежат местные помидоры и огурцы. Однако отечественные теплицы скоро возьмут тайм-аут до следующей посевной, а полки магазинов займут овощи из Турции и Азербайджана. Их цена будет выше на 50%, а то и на все 100%.

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#Алина Заярная#Экономика#Новости#Ростовская область#Турция#Цены#Цены на продукты
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