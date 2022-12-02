Цены на востребованные к новогоднему столу продукты подскочат на 15-20%, приводит слова эксперта Юрия Корнюша газета «Молот». Значительнее всего подорожают спиртные напитки. Рост цен на алкоголь составит 30-40%. Также раскошелиться придется на красную икру: 95-граммовая баночка будет стоить около 700-800 рублей.
Эксперт объясняет рост цен сниженным спросом на товары. Чтобы получить хоть какую-то прибыль и покрыть убытки, производители вынуждены увеличивать цены на продукты.
Корнюш также предупредил о скором росте цен на овощи. Сейчас на прилавках в Ростовской области лежат местные помидоры и огурцы. Однако отечественные теплицы скоро возьмут тайм-аут до следующей посевной, а полки магазинов займут овощи из Турции и Азербайджана. Их цена будет выше на 50%, а то и на все 100%.