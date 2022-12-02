Корнюш также предупредил о скором росте цен на овощи. Сейчас на прилавках в Ростовской области лежат местные помидоры и огурцы. Однако отечественные теплицы скоро возьмут тайм-аут до следующей посевной, а полки магазинов займут овощи из Турции и Азербайджана. Их цена будет выше на 50%, а то и на все 100%.