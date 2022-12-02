3 декабря по всей России отмечается День Неизвестного Солдата. В эту дату жители страны отдают дань памяти и благодарности тем солдатам Великой Отечественной войны, чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки.
В Ростовской области в честь знаменательного события пройдут несколько тематических мероприятий и акций. Так, 3 декабря на главной телевизионной башне региона зажжется подсветка из российского триколора, георгиевской ленты и Вечного Огня. Она будет включена с 19.00 мск до 23.00 мск.
Также в этот день в муниципалитетах Ростовской области пройдут возложения венков и цветов к памятникам защитников отечества.
Ранее ход Ростовом нашли место первого боя ростовских курсантов с танковой армией Вермахта.