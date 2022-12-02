В Ростовской области в честь знаменательного события пройдут несколько тематических мероприятий и акций. Так, 3 декабря на главной телевизионной башне региона зажжется подсветка из российского триколора, георгиевской ленты и Вечного Огня. Она будет включена с 19.00 мск до 23.00 мск.