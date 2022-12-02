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Телебашню в Ростове зажгут в четь Неизвестного солдата 3 декабря

Сегодня, 12:49
Фото: donland.ru
Какие мероприятия будут в Ростове на День Неизвестного Солдата
Тематические цвета окрасят главную телевизионную башню Ростова в День Неизвестного солдата, сообщается на сайте регионального правительства.

3 декабря по всей России отмечается День Неизвестного Солдата. В эту дату жители страны отдают дань памяти и благодарности тем солдатам Великой Отечественной войны, чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки.

В Ростовской области в честь знаменательного события пройдут несколько тематических мероприятий и акций. Так, 3 декабря на главной телевизионной башне региона зажжется подсветка из российского триколора, георгиевской ленты и Вечного Огня. Она будет включена с 19.00 мск до 23.00 мск.

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Также в этот день в муниципалитетах Ростовской области пройдут возложения венков и цветов к памятникам защитников отечества.

Ранее ход Ростовом нашли место первого боя ростовских курсантов с танковой армией Вермахта.

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