Участники II Конгресса молодых ученых обсудят новейшие технологии и потенциал генетик

Модератором встречи выступит член президиума общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке» Мария Воронцова. Она отметила, что генетические технологии, сейчас являются не только проводниками в мир высокотехнологичного будущего, они стали неотъемлемой частью жизни человека. Некоторые генетические технологии уже вошли в рутинную практику и стали привычными - благодаря им врачи ставят или подтверждают диагнозы. Технологии также позволяют определиться с правильной тактикой ведения и лечения больного.