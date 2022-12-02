Участники II Конгресса молодых ученых обсудят новейшие технологии и потенциал генетик

Как сообщает newstracker.ru, В ходе сессии участники расскажут о системе медико-генетической помощи, а также о создании и применении генно-терапевтических лекарственных препаратов. Обсудят возможности и перспективы медицинской науки, которая постоянно утверждает свои позиции в нашей повседневной жизни.
Модератором встречи выступит член президиума общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке» Мария Воронцова. Она отметила, что генетические технологии, сейчас являются не только проводниками в мир высокотехнологичного будущего, они стали неотъемлемой частью жизни человека. Некоторые генетические технологии уже вошли в рутинную практику и стали привычными - благодаря им врачи ставят или подтверждают диагнозы. Технологии также позволяют определиться с правильной тактикой ведения и лечения больного.
«Задача ученых в биомедицинском секторе состоит в том, чтобы результаты их фундаментальных и прикладных исследований способствовали разработке методов диагностики, терапии, мониторинга пациентов, чтобы сделать людей более здоровыми и счастливыми. Несомненно, генетические технологии способствуют продвижению медицины в будущее – в сторону развития поистине персонализированной медицины», – считает Воронцова.
II Конгресс молодых ученых проходит 1–3 декабря в парке науки и искусства «Сириус». Мероприятие стало одним из важнейших событий Десятилетия науки и технологий в стране. По программе на площадках конгресса проведут десятки тематических сессий о состоянии и перспективах развития науки, исследований и образования.
Во II Конгрессе молодых ученых примут участие делегаты более 40 стран планеты. Вся подробная информация о Конгрессе молодых ученых - в свободном доступе на официальном сайте: конгресс.наука.рф.
Организаторы Конгресса молодых ученых - Министерство науки и высшего образования РФ, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Информационный партнер мероприятия - медиахолдинг 1MI.