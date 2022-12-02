rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове-на-Дону отменили плату за детсады для семей мобилизованных

Сегодня, 11:33
Фото: scbailey/cc-by-2.0 / flickr.com
Смогут ли дети мобилизованных посещать детский сад в Ростове бесплатно
В Ростове-на-Дону семьям мобилизованных местных жителей больше не придется платить за детский сад, говорится в документах мэрии.

Постановлением администрации была утверждена плата за детские сады. Документ подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Так, стоимость посещения за день ребенком в возрасте до трех лет составляет 56 рублей, от 3 до 7 лет - 67 рублей. Речь идет о группах полного дня. 

Из-за частичной мобилизации в Ростове стали чаще жениться
Узнать подробнее

Что касается групп кратковременного пребывания, то в этом случае платить нужно 10,8 рубля в день. Если ребенок является инвалидом, то семья освобождается от уплаты.

Платить ничего не нужно и семьям мобилизованных. 

Читайте также о том, как изменился рынок недвижимости в Ростове после частичной мобилизации.

Читайте также:
Из-за частичной мобилизации в Ростове стали чаще жениться«Маятник»: как изменился рынок недвижимости в Ростове после частичной мобилизацииЭксперт Фоменко рассказал, что стало с квартирами ростовчан, уехавших от мобилизации
#Илья Протвинов#Мобилизация#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Высотками могут застроить 10 гектаров земли на Малиновского в Ростове
Сегодня, 11:31
Часть Ростова-на-Дону осталась без отопления в декабрьские морозы
Сегодня, 10:14
Бьюти-день не задался: ростовчанка ушла голой на мороз с процедур в салоне красоты
Сегодня, 09:44
Хлебом засыпало дорогу после аварии в Ростове-на-Дону 1 декабря
Сегодня, 08:52
«Нельзя так с детьми»: в Ростове и Волгодонске отменили остановки поезда Деда Мороза
Сегодня, 08:26
Основательный подход: как встретить Новый год красивой
Сегодня, 10:31