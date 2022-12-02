Постановлением администрации была утверждена плата за детские сады. Документ подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко.
Так, стоимость посещения за день ребенком в возрасте до трех лет составляет 56 рублей, от 3 до 7 лет - 67 рублей. Речь идет о группах полного дня.
Что касается групп кратковременного пребывания, то в этом случае платить нужно 10,8 рубля в день. Если ребенок является инвалидом, то семья освобождается от уплаты.
Платить ничего не нужно и семьям мобилизованных.
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