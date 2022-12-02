Сколько стоит посещение детского сада в Ростове

Всего существует три категории, в каждой из которых свой ценник. Если ребенок посещает группу полного дня и он младше трех лет, то родители будут платить 56,2 рубля за каждый день пребывания.
Если ребенку от 3 до 7 лет, то стоимость вырастает до 67,6 рубля. Для групп кратковременного пребывания - 10,8 рубля. Но в этом случае ребенок остается на срок до пяти часов, он не спит днем и не предусмотрено питание.
Освободили от уплаты родителей детей-инвалидов и семьи мобилизованных. Соответствующий документ уже подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко.
Ранее четверть россиян предложила отменить в этом году новогодние детские утренники.