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В Ростове планируют сохранить музей Шолохова и Нахичеванскую городскую управу

Сегодня, 11:29
Музей-заповедник Михаила Шолохова на Большой Садовой, 125/69 в Ростове
В Ростове объявили о сохранении пяти объектов культурного наследия, среди них доходные дома, частная гимназия, городская управа и музей-заповедник русского писателя Михаила Шолохова, об этом сообщили в пресс-службе донского комитета по охране ОКН.

Ведомстве рассказали, что в последнюю декаду ноября было принято решение о сохранении и проведении работ в пяти памятниках культурного наследия. 

Согласно данным, речь идет о здании частной гимназии Н. П. Степанова, построенного в 1915 году по проекту архитектора Петра Любимова на улице Максима Горького, 115/33. 

Вместе с ним в перечень домов, ожидающих ремонта, вошли доходный дом конца XIX века на улице Станиславского, 39, музей-заповедник Михаила Шолохова на Большой Садовой, 125/69, доходный дом А. Н. Фрумсона, построенный 1894–1904 годы на  улице Серафимовича, 62.  Все здания представляют историческую и культурную ценность, а также являются образцами архитектуры XIX и начала XX века.

Серафимовича, 62 в Ростове
Фото: Яндекс.Карты
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Последним из них в списке стало здание Нахичеванской городской управы на улице Ереванской, 1/7, которое получило сразу два разрешения. Корпуса Городской управы и Городской думы, соединенные в один двухэтажный блок были построены в 1870-е годы, а его площади в прошлом позволили разместить в здании Мировой и Сиротский суды. 

Ранее в Ростове собрались произвести капитальный ремонт здания музыкального театра.

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