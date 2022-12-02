Последним из них в списке стало здание Нахичеванской городской управы на улице Ереванской, 1/7, которое получило сразу два разрешения. Корпуса Городской управы и Городской думы, соединенные в один двухэтажный блок были построены в 1870-е годы, а его площади в прошлом позволили разместить в здании Мировой и Сиротский суды.