Ведомстве рассказали, что в последнюю декаду ноября было принято решение о сохранении и проведении работ в пяти памятниках культурного наследия.
Согласно данным, речь идет о здании частной гимназии Н. П. Степанова, построенного в 1915 году по проекту архитектора Петра Любимова на улице Максима Горького, 115/33.
Вместе с ним в перечень домов, ожидающих ремонта, вошли доходный дом конца XIX века на улице Станиславского, 39, музей-заповедник Михаила Шолохова на Большой Садовой, 125/69, доходный дом А. Н. Фрумсона, построенный 1894–1904 годы на улице Серафимовича, 62. Все здания представляют историческую и культурную ценность, а также являются образцами архитектуры XIX и начала XX века.
Последним из них в списке стало здание Нахичеванской городской управы на улице Ереванской, 1/7, которое получило сразу два разрешения. Корпуса Городской управы и Городской думы, соединенные в один двухэтажный блок были построены в 1870-е годы, а его площади в прошлом позволили разместить в здании Мировой и Сиротский суды.
Ранее в Ростове собрались произвести капитальный ремонт здания музыкального театра.