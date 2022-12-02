В пресс-службе сообщили, что синоптики объявили о сложных метеорологических условий, которые сохранятся в Ростове-на-Дону до 18.00 мск субботы 3 декабря.
В эти дни на территории города ожидается ветер скоростью до 75,6 километра в час, который способен привести к обрыву линий электропередач, а также падению деревьев и различных рекламных конструкций.
Горожан призывают сократить время пребывания на улице и не подходить к качающимся объектам и деревьям.
Ранее в Ростовской области сделали прогноз о грядущих заморозках и сохранении ветреной погоды.