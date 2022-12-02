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В Ростове продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра до вечера 3 декабря

Сегодня, 08:08
Фото: МЧС
В Ростове штормовое предупреждение из-за ураганного ветра будет действовать до вечера субботы, 3 декабря, об этом сообщили в городской администрации.
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Погода

В пресс-службе сообщили, что синоптики объявили о сложных метеорологических условий, которые сохранятся в Ростове-на-Дону до 18.00 мск субботы 3 декабря. 

В эти дни на территории города ожидается ветер скоростью до 75,6 километра в час, который способен привести к обрыву линий электропередач, а также падению деревьев и различных рекламных конструкций. 

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Горожан призывают сократить время пребывания на улице и не подходить к качающимся объектам и деревьям. 

Ранее в Ростовской области сделали прогноз о грядущих заморозках и сохранении ветреной погоды.


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