Этот проект планируется реализовать к 2030 году. Транспорт узел позволит соединить Северный и Западный массивы.
«В данный момент в Таганроге полноценно функционируют шесть маршрутов из девяти. Еще три появятся до апреля 2023 года», — пишет «Ерш» со ссылкой на слова Бочана.
Он добавил, что к 2035 году пассажиропоток должен составить 23 миллиона человек в год. По его словам, планируется и дальше развивать именно электротранспорт.
До этого стало известно, что старые трамваи из Таганрога отправили в Тулу.
Ранее появилась информация, что администрация в Ростове-на-Дону закупит 20 электробусов к концу 2023 года.