rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Таганроге создадут транспортно-пересадочный узел до 2030 года

Сегодня, 13:25
Фото: donland.ru
В Таганроге создадут транспортно-пересадочный узел до 2030 года
В Таганроге планируется создать транспортно-пересадочный узел, который соединит отдаленные городские территории, сообщил замглавы администрации Сергей Бочан.

Этот проект планируется реализовать к 2030 году. Транспорт узел позволит соединить Северный и Западный массивы.

«В данный момент в Таганроге полноценно функционируют шесть маршрутов из девяти. Еще три появятся до апреля 2023 года», — пишет «Ерш» со ссылкой на слова Бочана.

В Таганроге новый трамвай смял легковушку, выехавшую на рельсы
Узнать подробнее

Он добавил, что к 2035 году пассажиропоток должен составить 23 миллиона человек в год. По его словам, планируется и дальше развивать именно электротранспорт.

До этого стало известно, что старые трамваи из Таганрога отправили в Тулу.

Ранее появилась информация, что администрация в Ростове-на-Дону закупит 20 электробусов к концу 2023 года.

 

 

Читайте также:
В Таганроге приостановили движение трамваев № 4, № 5 и № 9 с 26 ноябряСтарые трамваи из Таганрога отправили в ТулуВ Ростове-на-Дону проезд в трамваях и троллейбусах подорожал с 1 ноября до 28 рублей
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Строительство#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Стало известно, какие продукты в Ростовской области подорожают к Новому году
Сегодня, 13:07
В Ростове-на-Дону утвердили цены на посещение детских садов
Сегодня, 12:56
Телебашню в Ростове зажгут в четь Неизвестного солдата 3 декабря
Сегодня, 12:49
Часть Ростова-на-Дону осталась без отопления в декабрьские морозы
Сегодня, 10:14
Юрты для защиты от HIMARS отправили шаманы из Бурятии в Ростов-на-Дону
Сегодня, 12:30
Бьюти-день не задался: ростовчанка ушла голой на мороз с процедур в салоне красоты
Сегодня, 09:44