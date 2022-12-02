В ведомстве рассказали, что в четверг, 1 декабря, в центре Ростова в жилом доме вспыхнул пожар.
В 18.33 мск огонь охватил 10 квадратов в одной из квартир дома. Для ликвидации огня потребовалось полчаса, а в работах по пожаротушению задействовали 15 человек и семь единиц спецтехники. Сообщается, что никто не пострадал.
Тем временем, известно, что пожар произошел в зоне исторических кварталов Ростова в доме 1899 года постройки.
Ранее ростовский урбанист сделал прогноз о судьбе исторических кварталов в Ростове-на-Дону.