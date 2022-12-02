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В центре Ростова вспыхнул пожар в доме 1899 года постройки 1 декабря

Сегодня, 06:40
Фото: 1MI
В центре Ростова вспыхнул пожар в доме 1899 года постройки 1 декабря
В Ростове на улице Обороны, 44 в трехэтажном здании вспыхнул пожар, об этом сообщили в УМЧС по Ростовской области.

В ведомстве рассказали, что в четверг, 1 декабря, в центре Ростова в жилом доме вспыхнул пожар. 

В 18.33 мск огонь охватил 10 квадратов в одной из квартир дома. Для ликвидации огня потребовалось полчаса, а в работах по пожаротушению задействовали 15 человек и семь единиц спецтехники. Сообщается, что никто не пострадал. 

Обороны, 44 в Ростове
Фото: Яндекс.Карты
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Тем временем, известно, что пожар произошел в зоне исторических кварталов Ростова в доме 1899 года постройки.

Ранее ростовский урбанист сделал прогноз о судьбе исторических кварталов в Ростове-на-Дону.

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