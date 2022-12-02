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Власти в Ростове-на-Дону объяснили, почему с 2014 года не сносят аварийный дом

Сегодня, 10:15
Фото: Яндекс.Карты
Что будет с историческим домом в переулке Державинский, 33 в Ростове
В Ростове-на-Дону снести аварийный дом на улице Державинский переулок можно будет только после расселения жильцов, сообщила в соцсети «ВКонтакте» пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

Горожане начали интересоваться судьбой дома № 33. В частности, их беспокоит безопасность здания, признанного в 2014 году аварийным.

Петрова объяснила, что здание подлежит сносу, но вначале нужно расселить жильцов. Эта работа проводится в рамках областной программы.

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На текущий момент остается расселить две квартиры. Власти подавали заявки для покупки жилых помещений, но откликов на них не было. 

Теперь новые аукционы состоятся в следующем году. Контур здания будет закрыт до 20 декабря.

Ранее в Ростове-на-Дону бывший гончарный завод защитили против сноса.

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