Горожане начали интересоваться судьбой дома № 33. В частности, их беспокоит безопасность здания, признанного в 2014 году аварийным.
Петрова объяснила, что здание подлежит сносу, но вначале нужно расселить жильцов. Эта работа проводится в рамках областной программы.
На текущий момент остается расселить две квартиры. Власти подавали заявки для покупки жилых помещений, но откликов на них не было.
Теперь новые аукционы состоятся в следующем году. Контур здания будет закрыт до 20 декабря.
Ранее в Ростове-на-Дону бывший гончарный завод защитили против сноса.