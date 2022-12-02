ВСК подготовила полис ДМС для самого занятого новогоднего волшебника

Грядет самый любимый среди россиян праздник – Новый год, а значит у Деда Мороза и Снегурочки будет много хлопот. Они живут в условиях сурового климата, весь год усердно готовятся к Новому году (собирают мечты и желания, наколдовывают подарки, следят за поведением юных россиян, чтобы потом наградить их за успехи), а главную ночь в году почти полностью проводят на холоде, развозя по всей стране подарки для детей и взрослых. При таких условиях работы им, несмотря на окружающее их волшебство, необходимо не только тщательно заботиться о собственном здоровье, но и проходить период январской реабилитации – по оценкам ВСК стоимость оптимальной программы ДМС для Деда Мороза и его внучки Снегурочки составит 18 тыс. рублей для каждого.