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Высотками могут застроить 10 гектаров земли на Малиновского в Ростове

Сегодня, 11:31
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове на Малиновского будет еще больше многоэтажек
В Советском районе Ростова под многоэтажки решили отдать 10 гектаров земли на улице Малиновского, 72/3, объявления появились на торговых интернет-площадках.

Согласно данным объявления, 22 ноября в Ростове выставили на продажу тысячу соток — 10 гектаров земли под жилищное строительство. Участок находится в Советском районе на улице Малиновского, 72/3, и продавец оценивает его в 1,4 миллиарда рублей. При этом скидка на землю уже составила 100 миллионов рублей от начальной стоимости. 

«Продается участок 10 гектаров в центральной части ЗЖМ города Ростова-на-Дону под многоэтажное строительство. Проделана большая работа по разрешительным документам. Расчет застройки  — 132 тысяч квадратных метров продаваемой площади», — сказано в объявлении. 

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Продавец добавил, что подъезд к участку уже заасфальтирован, а уже этой зимой собственник получит разрешение на застройку.

Ранее в Ростове на продажу выставили другой пустырь, где можно построить многоэтажки. 

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