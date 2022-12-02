Согласно данным объявления, 22 ноября в Ростове выставили на продажу тысячу соток — 10 гектаров земли под жилищное строительство. Участок находится в Советском районе на улице Малиновского, 72/3, и продавец оценивает его в 1,4 миллиарда рублей. При этом скидка на землю уже составила 100 миллионов рублей от начальной стоимости.
«Продается участок 10 гектаров в центральной части ЗЖМ города Ростова-на-Дону под многоэтажное строительство. Проделана большая работа по разрешительным документам. Расчет застройки — 132 тысяч квадратных метров продаваемой площади», — сказано в объявлении.
Продавец добавил, что подъезд к участку уже заасфальтирован, а уже этой зимой собственник получит разрешение на застройку.
Ранее в Ростове на продажу выставили другой пустырь, где можно построить многоэтажки.