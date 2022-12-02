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Жители Ростова стали массово экономить на проститутках перед Новым годом

Сегодня, 04:01
Фото: unsplash.com
Ростовские проститутки снизили цены перед Новым годом из-за бедности населения
Cтоимость незаконных интим-услуг в Ростове достигла исторического минимума. Дальше снижать ее уличные секс-работницы не могут, сообщила RostovGazeta руководитель направления по профилактике ВИЧ/СПИД среди определенных групп населения, психолог Ийя Лемман.

По словам собеседницы, элитные теневые секс-работницы будут забронированы на новогоднюю ночь. Сложная ситуация — у ростовских проституток с улицы. Девушки жалуются - упал спрос, и что очередное снижение цены на их незаконные услуги невозможно, поскольку тогда их деятельность попросту перейдет в разряд волонтерства. 

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«С первого по пятое января у секс-работниц наступают самые хлебные дни. Ведь на праздники многие мужчины ссорятся со своими половинками и отправляются искать утешение. Возникает иллюзия, что доход секс-работников за эти дни стремительно вырастет», - отмечает Ийя Лемман.

Однако, как подчеркивает собеседница, на самом деле это не так.

«Стоимость интим-услуг в Ростове достигла исторического минимума. Поэтому девушки заранее предполагают и жалуются, что работы на Новый год будет много, а денег мало», - делится фактами психолог.

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