По словам собеседницы, элитные теневые секс-работницы будут забронированы на новогоднюю ночь. Сложная ситуация — у ростовских проституток с улицы. Девушки жалуются - упал спрос, и что очередное снижение цены на их незаконные услуги невозможно, поскольку тогда их деятельность попросту перейдет в разряд волонтерства.
«С первого по пятое января у секс-работниц наступают самые хлебные дни. Ведь на праздники многие мужчины ссорятся со своими половинками и отправляются искать утешение. Возникает иллюзия, что доход секс-работников за эти дни стремительно вырастет», - отмечает Ийя Лемман.
Однако, как подчеркивает собеседница, на самом деле это не так.
«Стоимость интим-услуг в Ростове достигла исторического минимума. Поэтому девушки заранее предполагают и жалуются, что работы на Новый год будет много, а денег мало», - делится фактами психолог.