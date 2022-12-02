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Жители Ростовской области находятся под натиском сильного ветра и защитой шаманов

Сегодня, 16:49
Фото: Аркадий Зарубин/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org
Итоги дня: жители Ростовской области находятся под натиском сильного ветра и защитой шаманов
Сильный ветер стихнет в Ростовской области только в начале следующей недели, тем временем бурятские шаманы направили в Ростов юрты для защиты от HIMARS, а к детям в регионе в этом году не приедет поезд Деда Мороза.

Сибирские ветра

Синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова рассказала, что сильный ветер, захвативший регион, продержится еще до начала следующей недели.

Эксперт объяснила, что ветренная погода установила в Ростовской области под влиянием двух барических образований. Обширного Сибирского антициклона, который принес в регион холод, и теплого Средиземноморского циклона, который идет противодействием тепла и холода. Именно это и послужило причиной усиления восточного устойчивого ветра.

На выходных погодная картина в регионе значительно меняться не будет. Однако с началом следующей недели сильный ветер должен покинуть Ростовскую область.

Синоптик Чупрова рассказала, когда в Ростовской области стихнет сильный ветер
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Шаманы против HIMARS

Издание «Подъем» со ссылкой на главу «Гуннского фонда» Олега Булутова сообщает, что бурятские шаманы направили в Ростов защитные юрты воинов-гуннов. Они предназначаются для участников спецоперации и уже установлены в Ростове. Юрты изначально хотели отправить на Донбасс, однако там люди высказали опасение насчет деятельности шаманов.
 
Булатов объяснил, что юрты будут выполнять функции кочевого дома. Шаманы там будут проводить обряды и защищать своей силой всех, кто обратится. Юрты якобы нужны для воинов-гуннов, которые туда приходят во время обрядов.

«К примеру, если идет HIMARS, то воины-гунны просыпаются. Им нужно место, им нужны юрты, они видят свой дом, атрибутику всякую, и помогают нашим бойцам», — уточняет Булатов.

Официальной информации о доставке юрт пока не поступало.

Шаманы против HIMARS
Фото: defenseimagery.mil/Cpl Lauren Whitney/CC0 / wikimedia.org
Юрты для защиты от HIMARS отправили шаманы из Бурятии в Ростов-на-Дону
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Без Деда Мороза

В этом году Ростовскую область не посетит поезд Деда Мороза, рассказали организаторы соответствующей акции. Мероприятие в регионе решено отменить из-за среднего уровня реагирования, введенного в октябре. Он предполагает, в том числе, усиленные меры безопасности.

Дед Мороз должен был посетить в этом году Ростов и Волгодонск. Многие родители уже купили билеты для своих чад на посещение передвижной резиденции волшебника. Организаторы извинились перед жителями региона и заявили, что они могут вернуть билеты в течение 30 дней.

Если желание увидеть поезд Деда Мороза все еще останется, им предлагают посетить акцию в соседних Воронеже и Волгограде. 

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