Синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова рассказала, что сильный ветер, захвативший регион, продержится еще до начала следующей недели.
Эксперт объяснила, что ветренная погода установила в Ростовской области под влиянием двух барических образований. Обширного Сибирского антициклона, который принес в регион холод, и теплого Средиземноморского циклона, который идет противодействием тепла и холода. Именно это и послужило причиной усиления восточного устойчивого ветра.
На выходных погодная картина в регионе значительно меняться не будет. Однако с началом следующей недели сильный ветер должен покинуть Ростовскую область.
«К примеру, если идет HIMARS, то воины-гунны просыпаются. Им нужно место, им нужны юрты, они видят свой дом, атрибутику всякую, и помогают нашим бойцам», — уточняет Булатов.
Официальной информации о доставке юрт пока не поступало.
В этом году Ростовскую область не посетит поезд Деда Мороза, рассказали организаторы соответствующей акции. Мероприятие в регионе решено отменить из-за среднего уровня реагирования, введенного в октябре. Он предполагает, в том числе, усиленные меры безопасности.
Дед Мороз должен был посетить в этом году Ростов и Волгодонск. Многие родители уже купили билеты для своих чад на посещение передвижной резиденции волшебника. Организаторы извинились перед жителями региона и заявили, что они могут вернуть билеты в течение 30 дней.
Если желание увидеть поезд Деда Мороза все еще останется, им предлагают посетить акцию в соседних Воронеже и Волгограде.