Дед Мороз должен был посетить в этом году Ростов и Волгодонск. Многие родители уже купили билеты для своих чад на посещение передвижной резиденции волшебника. Организаторы извинились перед жителями региона и заявили, что они могут вернуть билеты в течение 30 дней.