30-летней жительнице Таганрога долгое время удавалось обманывать ЗАГС и органы соцзащиты. Она незаконно получала пособия на детей, которых в реальности не существовало. После первых родов женщина узнала о выплатах, положенных многодетным матерям. Тогда у нее возник план незаконного обогащения, рассказывает «Комсомольская правда».
Сговорившись с родственниками, она пошла в ЗАГС и заявила, что дома родила мальчика. Муж и родственники подтвердили эту информацию госслужащим. Также на руках у злоумышленницы каким-то образом оказалась справка от врача о том, что она якобы недавно стала мамой. В ЗАГСе женщине поверили, имя сыну она дала красноречивое — Червоня.
Такой фокус преступнице удалось провернуть в ЗАГСе еще два раза. Она зарегистрировала дочерей-двойняшек и сына. Параллельно таганроженка стала матерью двух реальных детей. Трое реальных и четверо выдуманных детей позволили женщине получать пособия и материнский капитал.
Обман раскрылся случайно после очередной проверки органов опеки. Ущерб, нанесенный злоумышленницей государству, оценивается в более чем миллион рублей. В отношении многодетной матери заведено уголовное дело.
Ранее житель Сочи два года обманывал ростовчан, обещая их детям поступление в вуз.