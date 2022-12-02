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Жительница Ростовской области придумала четверых детей и жила на них пособия

Сегодня, 12:33
Фото: United States Department of Transportation/CC0 / wikimedia.org
Ненастоящие дети обогатили дончанку настоящими деньгами
Жительница Ростовской области выдумала четверых детей и получала за них реальные пособия от государства, рассказали СМИ.

30-летней жительнице Таганрога долгое время удавалось обманывать ЗАГС и органы соцзащиты. Она незаконно получала пособия на детей, которых в реальности не существовало. После первых родов женщина узнала о выплатах, положенных многодетным матерям. Тогда у нее возник план незаконного обогащения, рассказывает «Комсомольская правда».

Сговорившись с родственниками, она пошла в ЗАГС и заявила, что дома родила мальчика. Муж и родственники подтвердили эту информацию госслужащим. Также на руках у злоумышленницы каким-то образом оказалась справка от врача о том, что она якобы недавно стала мамой. В ЗАГСе женщине поверили, имя сыну она дала красноречивое — Червоня.

Такой фокус преступнице удалось провернуть в ЗАГСе еще два раза. Она зарегистрировала дочерей-двойняшек и сына. Параллельно таганроженка стала матерью двух реальных детей. Трое реальных и четверо выдуманных детей позволили женщине получать пособия и материнский капитал.

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Обман раскрылся случайно после очередной проверки органов опеки. Ущерб, нанесенный злоумышленницей государству, оценивается в более чем миллион рублей. В отношении многодетной матери заведено уголовное дело.

Ранее житель Сочи два года обманывал ростовчан, обещая их детям поступление в вуз.

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