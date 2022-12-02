Сговорившись с родственниками, она пошла в ЗАГС и заявила, что дома родила мальчика. Муж и родственники подтвердили эту информацию госслужащим. Также на руках у злоумышленницы каким-то образом оказалась справка от врача о том, что она якобы недавно стала мамой. В ЗАГСе женщине поверили, имя сыну она дала красноречивое — Червоня.