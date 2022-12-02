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Жителя Волгодонска будут судить за жестокое убийство отчима

Сегодня, 05:12
Фото: 1MI
В Волгодонске направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который убил отчима, сообщили в УСКР по региону.

В сентябре 26-летний мужчина распивал алкоголь с 50-летним отчимом и они поссорились. Разрешить конфликт им не удалось.

Тогда фигурант схватил нож и несколько раз ударил оппонента. После этого нападавший убежал, но его задержали в тот же день. 

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По данному факту возбудили уголовное дело, обвиняемый признал вину. Суд заключил его под стражу. 

Ранее фигурант несколько раз был судим, сейчас его снова ждет суд. Ему грозит до 15 лет заключения. 

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