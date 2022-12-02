В сентябре 26-летний мужчина распивал алкоголь с 50-летним отчимом и они поссорились. Разрешить конфликт им не удалось.
Тогда фигурант схватил нож и несколько раз ударил оппонента. После этого нападавший убежал, но его задержали в тот же день.
По данному факту возбудили уголовное дело, обвиняемый признал вину. Суд заключил его под стражу.
Ранее фигурант несколько раз был судим, сейчас его снова ждет суд. Ему грозит до 15 лет заключения.
Ранее живодера осудили в Ростове-на-Дону за жестокое убийство семи щенков.