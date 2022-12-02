«Боюсь, в этом году нас ждет то же самое, потому что кошки и кролики вполне доступные животные. Мне кажется, что на улице окажется минимум 500 кроликов и котят. Кто-то просто не ожидает такого подарка, а кто-то обнаружит у себя аллергию», — объясняет эксперт.