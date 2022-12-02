По словам эксперта, живые символы 2023 года могут стать одним из самых популярных подарков.
«Змей, драконов, лошадей и прочих найти трудновато. А кошка или кролик, на первый взгляд, могут показаться отличным подарком. Только мало, кто задается вопросом, обрадуется ли подарку получатель. Точнее, готов ли он взять на себя эту ответственность», — замечает зоолог.
По его словам, последний «бум» бездомных пришелся на годы свиньи и собаки. Сразу после праздника сайты объявлений переполнились предложениями щенков и мини-пигов, которые оказались поросятами обыкновенных свиней.
«Боюсь, в этом году нас ждет то же самое, потому что кошки и кролики вполне доступные животные. Мне кажется, что на улице окажется минимум 500 кроликов и котят. Кто-то просто не ожидает такого подарка, а кто-то обнаружит у себя аллергию», — объясняет эксперт.
Дмитрий Зарипов добавил, что неподросшие особи не смогут пережить низкие температуры и погибнут. Выживут преимущественно коты.
«А это значит что уже весной и летом они станут половозрелыми и нас ждет новый всплеск бездомных кошек. Естественно, их прививками никто заниматься не будет, есть риск на обуви или одежде занести какую-нибудь болезнь животным, проживающим в доме», — прогнозирует зоолог.
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