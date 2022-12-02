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Зоолог предупредил о сотнях бездомных котят и кроликов в Ростове после Нового года

Сегодня, 14:57
Фото: Susanne Nilsson/cc-by-sa-2.0 / flickr.com
Преподнесенные в подарок символы года рискуют оказаться на улице в разгар зимы, рассказал корреспонденту RostovGazeta ростовский зоолог Дмитрий Зарипов. По его предположению, после новогодних праздников могут погибнуть более 500 кроликов и котов.

По словам эксперта, живые символы 2023 года могут стать одним из самых популярных подарков.

«Змей, драконов, лошадей и прочих найти трудновато. А кошка или кролик, на первый взгляд, могут показаться отличным подарком. Только мало, кто задается вопросом, обрадуется ли подарку получатель. Точнее, готов ли он взять на себя эту ответственность», — замечает зоолог.

По его словам, последний «бум» бездомных пришелся на годы свиньи и собаки. Сразу после праздника сайты объявлений переполнились предложениями щенков и мини-пигов, которые оказались поросятами обыкновенных свиней.

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«Боюсь, в этом году нас ждет то же самое, потому что кошки и кролики вполне доступные животные. Мне кажется, что на улице окажется минимум 500 кроликов и котят. Кто-то просто не ожидает такого подарка, а кто-то обнаружит у себя аллергию», — объясняет эксперт.

Дмитрий Зарипов добавил, что неподросшие особи не смогут пережить низкие температуры и погибнут. Выживут преимущественно коты.

«А это значит что уже весной и летом они станут половозрелыми и нас ждет новый всплеск бездомных кошек. Естественно, их прививками никто заниматься не будет, есть риск на обуви или одежде занести какую-нибудь болезнь животным, проживающим в доме», — прогнозирует зоолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Мясниковском районе живодер жестоко убивает собак.

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#Анна Ивченко#Животные#Новый год 2023#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Бездомные животные#Новый год
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